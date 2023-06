GitHub heeft de nieuwe Activity View-functionaliteit in bèta geïntroduceerd. Hiermee krijgen ontwikkelaars beter inzicht in pushes en pull request mergers van andere gebruikers in een repository.

Het inzicht dat de nieuwe functionaliteit geeft, laat onder meer de activiteiten van individuele ontwikkelaars of branches zien in een bepaalde repository. Dit overzicht is beschikbaar voor iedere gebruiker die op de specifieke repository is ingelogd, geeft GitHub aan. Eerder konden ontwikkelaars alleen informatie over de activiteiten in een repository krijgen met behulp van ondersteuning van GitHub zelf.

Overige functionaliteit

Gebruikers kunnen in het overzicht de activiteiten filteren op het soort activiteit, per branche of op eindgebruiker. Ook krijgen zij inzicht in welke veranderingen zijn doorgevoerd via een ‘compare changes’-optie in het menu naast een activiteit.

Ook kan informatie worden ingezien over de inkomende branche-naam voor een pull request en meer details over wat dit request precies oplost.

Gemengde reacties van ontwikkelaars

De nieuwe feature heeft gemengde reacties gekregen bij GitHub-eindgebruikers. Sommige ontwikkelaars zijn zeer blij met de komst van de functionaliteit en zien het als de laatste die nog aan het platform ontbrak. Andere twijfelen meer over het nut of zien het zelfs als een gevaarlijke optie. Voor deze laatste categorie moet deze functie dan ook een mogelijkheid krijgen om uit te zetten.