GitHub Copilot probeert met een nieuwe functie te voorkomen dat ontwikkelaars code uit een ander GitHub-project overnemen. Ontwikkelaars kunnen zo zelf de fouten van GitHub Copilot oplossen, aangezien de AI-assistent soms gepubliceerde code gewoonweg kopieert.

GitHub Copilot is een digitale AI-assistent voor ontwikkelaars. Het voornaamste voordeel is de verhoogde snelheid waarmee code ontwikkelt kan worden.

Er zijn echter ook minder fraaie kantjes aan de functie. Zo lag de tool eerder al onder vuur omdat het schaamteloos stukken code van andere ontwikkelaars zou kopiëren.

GitHub hoopt nu met een nieuwe functie dit probleem op te lossen. Het gaat om een code referencing-functie die ontwikkelaars inlicht als een deel code al in een ander project werd gebruikt. Ontwikkelaars zien de melding in een zijbalk en kunnen zelf nagaan of er inderdaad problemen op de loer liggen.

De blog geeft meer details over hoe de functie precies te werk gaat: “Wanneer de filter is ingeschakeld, controleert GitHub Copilot codesuggesties met omringende code van ongeveer 150 tekens en deze vergelijkt het met een index van alle openbare code op GitHub.com.”

Functie nog niet verfijnt

Het gaat momenteel nog slechts om een bèta die niet voor alle ontwikkelaars beschikbaar is. De functie naar het brede publiek brengen is momenteel nog geen optie, aangezien verdere verfijning nog noodzakelijk is. Momenteel is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om enkel waarschuwingen te krijgen als code overeenkomt met specifieke licenties. Dat vertelde Thomas Dohmke, CEO van GitHub, in een interview met TechCrunch.

Verder blijkt dat de functie te snel alarm slaat als een ontwikkelaar niet veel context bij de code plaatst. Dat vormt voornamelijk een probleem aan het begin van de ontwikkelingsfase.