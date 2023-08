Stability AI, de partij achter beeldgenerator Stable Diffusion, komt met StableCode. Deze large language model krijgt vandaag een eerste publieke release, waarmee programmeurs een nieuwe assistent kunnen inzetten.

Van ChatGPT is bekend dat het programmeercode kan produceren, hoewel dit de helft van de tijd lariekoek is. Echter is die chatbot eigenlijk bedoeld als een recreatieve toepassing van generatieve AI. Voor programmeurs was er al GitHub Copilot, dat net als ChatGPT op OpenAI-technologie gebaseerd is.

Nu komt Stability AI met StableCode, dat Python, Go, Java, JavaScript, C, markdown en C++ ondersteunt. De LLM is getraind op de zogeheten stack-dataset v1.2 van BigCode. De modellen van Stability AI zijn met 560 miljard tokens aan code voorbereid op programmeren.

Voor wie is het bedoeld?

Stability AI geeft al een indicatie voor wie StableCode bedoeld is: beginnende programmeurs. Het bedrijf beweert dat de tool een “perfecte assistent” is met dank aan de autocomplete-suggesties die het aan kan leveren.

Een bijzonder kenmerk van StableCode is het feit dat het een grote context window heeft (16.000 tokens), iets dat veelal een inperking is voor LLM’s. Een grote context window houdt in dat een LLM met meer informatie vanuit de gebruiker rekening kan houden, waardoor de gegeven output steeds gerichter zou moeten zijn. De keerzijde is dat de hardware-vereisten steeds groter worden naarmate de context window groeit.

Kortom: de nieuwe innovatie lijkt vooral een voortzetting van de huidige stand van zaken rondom programmeer-LLM’s. Het is geschikt om suggesties te geven ter assistentie, maar zal geen enkele programmeur kunnen vervangen.

Lees ook: ServiceNow biedt meer AI met Case Summarization en Text-to-Code