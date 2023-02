Red Hat heeft onlangs versie 4.12 van zijn op Kubernetes gebaseerde orkestratieplatform Red Hat OpenShift algemeen beschikbaar gemaakt. De hybrid cloud heeft in dit platform onder meer verbeterde securityfunctionaliteit, maar ook verdere ondersteuning voor op Arm gebaseerde processors gekregen.

OpenShift is al enige jaren een belangrijk onderdeel van de hybrid cloudstrategie van Red Hat en blijft dat ook. Inmiddels levert het hybride orkestratie- en deliveryplatform voor cloudgebaseerde applicaties moederbedrijf IBM al een omzet op van ongeveer minimaal 1 miljard dollar. Daarnaast is het platform een steeds belangrijker onderdeel van partnerships die Red Hat aangaat met andere partijen.

Eigenschappen v4.12

De nu geïntroduceerde versie 4.12 brengt weer een hoop nieuwe functionaliteit met zich mee. Onder meer zijn voor het verbeteren van de security en de compliance van het platform een aantal nieuwe operators toegevoegd. De Security Profiles Operator maakt het gebruikers mogelijk makkelijker securityprofielen te verspreiden en te gebruiken. Denk daarbij onder andere aan Seccomp of SELinux in een Kubernetes cluster. De operator zorgt automatisch voor het aanmaken van deze specifieke profielen, wat eerder handmatig moest worden afgehandeld. Ook helpt de operator met het beheer van profielen op nodes en namespaces, waardoor beheerders securityprofielen kunne aanmaken met de noodzakelijke privileges naar containerprocessen.

De verbeterde Compliance Operator zorgt ervoor dat OpenShift-beheerders nu compliance scans kunnen draaien en oplossingen kunnen bieden voor gevonden problemen. Met PriorityClass krijgen zij daarbij betere controle over rekenkracht- en geheugenbronnen en kunnen zij instellen welke nodes het eerste moeten worden gescand voor betere resultaten. Daarmee zorgen ze ervoor dat ieder cluster compliant blijft.

Andere nieuwe operators in Red Hat OpenShift 4.12 zijn de Ingress Node Firewall Operator en de Network Observability Operator. De eerste operator zorgt ervoor dat gebruikers firewall rules kunnen aanmaken op het niveau van nodes. De tweede geeft inzicht in wat er zoal op het netwerk gebeurt. Beheerders kunnen op deze manier beter snappen hoe het netwerk in elkaar zit en mogelijke bottlenecks identificeren. Ook biedt de operator hulp bij het oplossen van connectiviteitsproblemen, aldus Red Hat.

Arm-ondersteuning

Andere functionaliteit die in Red Hat OpenShift 4.12 is toegevoegd, betreft onder andere ondersteuning voor op Arm gebaseerde instances in Microsoft Azure. Ook biedt het een agent gebaseerde installer voor niet-verbonden deployments van het applicatieorkestratie- en deliveryplatform in bijvoorbeeld edge-locaties. Meer concreet voor airgapped servers, bare metal servers en/of servers die op VMware vSphere en andere agnostische platforms draaien. Verder is ook de lifecycle-ondersteuning van x86-64 servers uitgebreid van 12 naar 24 maanden.

Red Hat OpenShift 4.12 is per direct beschikbaar.

