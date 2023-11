Red Hat OpenShift 4.14 is algemeen beschikbaar. Nieuwe features richten zich met name op het versimpelen van applicatie-ontwikkeling en infrastructuur.

De nieuwe versie van Red Hat OpenShift is onthuld tijdens KubeCon + CloudNativeCon North America. Het platform baseert zich op Kubernetes 1.27, dat beschikbaar is sinds april.

Resources optimaliseren

Versie 4.14 wil organisaties helpen bij het reduceren van management overhead. Hiervoor beschikt het over hosted control planes voor Red Hat OpenShift on bare metal en Red Hat OpenShift Virtualization. De hosted control planes reduceren de beheerkosten, terwijl ze ook moeten helpen bij het verbeteren van de cluster provisiong-tijd en hetnemen ze schaallimieten van clusters weg. Ook maken ze self-service clusters voor ontwikkelaars mogelijk en versterken ze beveiliging door het ontkoppelen van control planes van workloads.

Bedrijven kunnen control planes draaien op minder nodes. Volgens cijfers van Red Hat levert deze besparing organisaties maximaal 30 procent op aan infrastructuurbeheerkosten. Ook claimt de Linux-distributeur dat ontwikkelaars tot 60 procent tijd kunnen besparen.

Hybride cloud

Red Hat OpenShift Virtualization is met de nieuwe release ook beschikbaar op Red Hat OpenShift Service on AWS. Hierdoor kunnen virtual machines en containers naast elkaar draaien op AWS, wat bedrijven gerust moet stellen over de investeringen die ze al hebben gedaan in virtualisatie.

Onderdeel van Red Hat OpenShift 4.14 is ook een verdere samenwerking met Nvidia. Het OpenShift-platform ondersteunt nu het Nvidia AI-platform, Nvidia L40S GPU’s en de Nvidia H100 Tensor Core GPU’s. Dit moet het bouwen en uitzetten van generatieve AI-applicaties, LLM’s, chatbots en grafisch intensieve applicaties vereenvoudigen.

Verder introduceert de update Red Hat Device Edge. Het bedrijf omschrijft deze functie als volgt: “Red Hat Device Edge biedt hybrid cloud-ready Linux, lightweight Kubernetes en enterprise automation voor de meest remote edge-locaties”.

