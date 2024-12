Google-CEO Pichai waarschuwt: “De inzet is hoog voor 2025”

Google-CEO Sundar Pichai sprak vorige week zijn werknemers toe tijdens een strategiebijeenkomst voor 2025. Hij benadrukte dat het bedrijf een cruciaal jaar tegemoet gaat.

Pichai (foto) riep op tot snelheid en focus, omdat Google geconfronteerd wordt met toenemende concurrentie, strengere regelgeving en snelle ontwikkelingen op het gebied van AI. Dit meldt CNBC op basis van video-opnames.

“In 2025 moeten we ons volledig richten op het benutten van de voordelen van technologie en het oplossen van echte gebruikersproblemen,” zei Pichai. Hij noemde het jaar een “disruptief moment” voor de industrie en benadrukte dat Google sneller moet handelen om relevant te blijven.

Uitdagingen en regelgeving

Google staat onder druk door toenemende concurrentie en zware regelgeving. In 2023 oordeelde een Amerikaanse rechter dat het bedrijf illegaal een monopoliepositie heeft in de zoekmarkt. Het ministerie van Justitie eist mogelijk dat Google zijn Chrome-browserdivisie afstoot. Daarnaast worden Google’s advertentiepraktijken in zowel de VS als het VK onderzocht.

“Wereldwijde controle hoort bij onze omvang en ons succes,” zei Pichai, die toevoegde dat het belangrijk is om ondanks deze uitdagingen gefocust te blijven.

Focus op AI en Gemini

Generatieve AI heeft nieuwe concurrenten gebracht, zoals OpenAI’s ChatGPT, dat sinds de lancering in 2022 een sterke opmars heeft gemaakt. Google probeert de voorsprong te behouden met zijn AI-platform Gemini. De Gemini-app, die onder meer een chatbot biedt, wordt gezien als een belangrijk product. Pichai benadrukte dat “grote nieuwe bedrijven bouwen” een prioriteit is, waarbij de Gemini-app moet uitgroeien tot een dienst met meer dan 500 miljoen gebruikers.

Volgens Pichai zal het opschalen van Gemini naar consumenten de grootste focus zijn in 2025. DeepMind-oprichter Demis Hassabis zei dat teams het platform verder zullen ontwikkelen en werkten aan een “universele assistent” die op meerdere apparaten en domeinen kan functioneren.

“Google moet topproducten leveren”

Tijdens de bijeenkomst erkende Pichai dat Google achterliep in sommige AI-ontwikkelingen. “Je hoeft niet altijd de eerste te zijn, maar je moet wel de beste in zijn klasse zijn,” zei hij. Hij benadrukte dat 2025 draait om het leveren van topproducten.

Op vragen van werknemers over mogelijke hoge abonnementskosten voor AI-producten zei Hassabis dat er geen plannen zijn voor duurdere abonnementen zoals bij concurrenten, maar dat het huidige model van $20 per maand een goede waarde biedt.

Creativiteit benutten

Pichai herinnerde de werknemers eraan om “scrappy” te blijven en verwees naar de oprichters van Google, Larry Page en Sergey Brin. Hij benadrukte dat beperkingen vaak tot creatieve oplossingen leiden. Na een periode van kostenbesparingen, waaronder het schrappen van 6% van het personeel in 2023, blijft efficiëntie een kernpunt.

“Niet alle problemen worden opgelost met meer personeel,” zei Pichai. “We moeten onze creativiteit benutten om vooruitgang te boeken.”