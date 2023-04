Het Amerikaanse beleid van “hire and fire” is volgens sommige Europese arbeidswetten gewoonweg niet toegestaan.

Volgens Bloomberg hebben Amerikaanse techbedrijven als Amazon en Google na de aankondiging van massale ontslagen moeite om hun personeelsbestand in Duitsland en Frankrijk te verminderen.

Op de zeer volatiele Amerikaanse arbeidsmarkt kunnen bedrijven besluiten om honderden, zo niet duizenden werknemers te ontslaan zonder enige aankondiging. In Europa zijn de door grote techbedrijven aangekondigde massaontslagen echter tot stilstand gekomen vanwege de arbeidsbescherming, aldus Bloomberg. Dat komt omdat de arbeidswetgeving in sommige landen het moeilijk, zo niet onmogelijk maakt om mensen te ontslaan zonder een uitgebreid proces van overleg en onderhandelingen met belangengroepen van werknemers te doorlopen.

In Frankrijk bijvoorbeeld probeert Google-moeder Alphabet momenteel het personeelsbestand te verminderen door werknemers vrijwillig te laten vertrekken. Het bedrijf probeert werknemers te verleiden om te vertrekken door royale ontslagvergoedingen aan te bieden, zo vertelden bronnen aan Bloomberg.

Een andere Franse bron zei dat Amazon heeft geprobeerd senior managers over te halen om ontslag te nemen door hen tot een jaar ontslagvergoeding aan te bieden.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht te onderhandelen met werknemers

In Frankrijk en Duitsland, die de sterkste arbeidswetgeving in de EU hebben, is Google verwikkeld in wettelijk verplichte onderhandelingen met ondernemingsraden. In tegenstelling tot grote vakbonden zijn deze raden interne, bedrijfsspecifieke groepen waarvan de gekozen werknemersvertegenwoordigers met het management onderhandelen over personeelskwesties.

Volgens de bronnen van Bloomberg zullen de Google-vestigingen in Duitsland en Frankrijk als gevolg van deze processen tot de laatste locaties behoren waar de ontslagen vallen. Er is zelfs een mogelijkheid dat de ontslagplannen moeten worden opgegeven.

Wetten verschillen nog steeds per land

Toen Google om commentaar werd gevraagd, gaf het toe dat het aan het onderhandelen was in Frankrijk en Duitsland, maar dat het geen ontslagen plande in andere plaatsen zoals Roemenië, Griekenland of Oostenrijk.

“We werken zorgvuldig en individueel door elk land waar ontslagen vallen om ons volledig te houden aan de lokale wettelijke vereisten, die per locatie verschillen, complex zijn en tijd kosten”, vertelde een woordvoerder van Google aan Bloomberg.