Google kondigt Project IDX aan, een online plaats voor ontwikkeling van full-stack web en multiplatform-apps. Een belangrijk element van de omgeving is de geïntegreerde AI-assistent, wat we ook op andere ontwikkelplatformen steeds vaker terug zien komen.

Project IDX is een nieuw testproject van Google, gericht op ontwikkelaars. Ontwikkelaars kunnen zo in een online ontwikkelomgeving werken en full-stack web en multiplatform apps creëren.

Ondersteuning voor meerdere codeertalen is nog een project waar Google mee bezig is. Maar in de tussentijd kunnen geïnteresseerden al aan de slag met JavaScript en Dart. Frameworks van onder andere Angular, Flutter, Next.js, React, Svelte en Vue, worden ook ondersteund.

Voor de ontwikkelomgeving gebruikt Project IDX Visual Studio Code – Open Source. De omgeving draait volledig in de cloud en integreert met Firebase Hosting van Google. Hierdoor kunnen ontwikkelaars hun code uit GitHub overzetten.

AI-assistent Codey

Hetgeen waar Google voornamelijk mee wil uitpakken is een AI-integratie. Codey is de AI-assistent in Project IDX die code voorstelt, vragen beantwoord over code uit een gegeven project en code-acties uitvoert zoals ‘add comments’.

Codey werd door Google ontwikkeld om ontwikkelaars te helpen. Achter de assistent gaat een model schuil dat gebaseerd werd op PaLM 2. “We besteden veel tijd aan het schrijven van code en recente ontwikkelingen in AI hebben grote kansen gecreëerd om die tijd productiever te maken”, stelt Google in de aankondiging.

TechCrunch kreeg al de mogelijkheid om voor de lancering met Project IDX aan de slag te gaan. Zij rapporteren dat de AI-assistent nog niet op punt staat. Codey kan niet rechtstreeks code manipuleren en heeft moeite met een selectie van code te herkennen.

‘Hallo, ontmoet mijn toekomstige ex-vrouw’

Bij ontwikkelaars hebben testprojecten van Google geen goede reputatie. Na testen volgt er geen officieel product of goedlopende producten worden zonder grondige reden toch naar het hiernamaals gestuurd. Dat merken we aan de openbare reacties op de aankondiging op de website Hacker News. “De Google-naam is op dit moment een gruwel geworden, ze kunnen op zijn minst proberen het als een onafhankelijke start-up uit te rollen of zoiets om het een kans te geven”, schrijft een gebruiker. Voornamelijk het woord ‘experimenteel’ zorgt dat ontwikkelaars op hun achterste poten gaan staan: “Het is de manier van Google om iemand voor te stellen als ‘Hallo, ontmoet mijn toekomstige ex-vrouw’.”

Er zijn ook zorgen over het cloud-aspect dat Project IDX kenmerkt: “Dit lijkt op iets dat Google zou doen om codevoorbeelden te krijgen om zijn AI te trainen.” Ontwikkelaars vertrouwen grotendeels maar op één ding en dat is de slechtheid van Google: “Evenzo is het veilig om aan te nemen dat alle gegevens die kunnen worden verzameld naar het moederschip zullen worden gestuurd voor welk doel dan ook dat zij geschikt achten.”

Ontwikkelaars hebben het al zien misgaan in het gelijkaardige product van GitHub. GitHub Copilot werd er namelijk van beschuldigd piraterij te plegen doordat het code uit opensource licenties van GitHub gewoonweg kopieert. Het AI-model traint zichzelf ook op basis van deze openbare code. Ondertussen heeft het platform wel een manier gevonden om met deze problemen om te gaan. Door middel van AI krijgen ontwikkelaars nu een waarschuwing als code uit een opensource licentie wordt overgenomen.

Goed idee?

AI-assistenten voor ontwikkelaars worden door steeds meer bedrijven geïntroduceerd. AWS heeft CodeWhisperer dat contextuele hints gebruikt voor het genereren van code. Dat dateert net als GitHub Copilot al van vorig jaar, maar ook recent tonen partijen zich nog geïnteresseerd. Stability AI toonde bijvoorbeeld ook afgelopen week zijn nieuwste assistent: StableCode. Dat heeft alvast een streepje voor op Project IDX door een bredere ondersteuning van programeertalen: Python, Go, Java, JavaScript, C, markdown en C++ worden ondersteunt.

Lees ook: GitHub Copilot X: hulp of bedreiging voor ontwikkelaars?

StableCode heeft alleen een volledig ander doelpubliek voor ogen. De focus ligt op beginnende programmeurs terwijl Project IDX net op full-stack ontwikkeling focust. Door die focus kan het zichzelf ook onderscheiden van Copilot en CodeWhisperer.

Het project kan dus inspelen op de behoeften van een andere groep ontwikkelaars, maar we kunnen er niet omheen dat Project IDX geen zekerheid op de lange termijn biedt. Codey werd al eerder dit jaar voorgesteld tijdens Google I/O en Project IDX vormt de perfecte plaats voor Google om de AI te tonen (en mogelijks te trainen).