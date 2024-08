Microsoft pusht Dynamic Update voor Windows 11 24H2

Microsoft heeft de afgelopen weken min of meer stilletjes een reeks van nieuwe updates voor Windows 10 en 11 gepusht. De laatste Dynamic Update voor Windows 11 24H2 van gisteren richt zich ook op de nieuwe Copilot+ pc’s.

Microsoft blijkt druk bezig met het pushen van verschillende niet-essentiële Windows-updates naar zijn eindgebruikers. Deze updates verschijnen buiten de, op security gerichte, Patch Tuesday-updates om.

Onlangs blijkt de techgigant een zogeheten Dynamic Update update for Windows 11 24H2 te hebben uitgebracht. Deze update biedt verbeteringen voor Windows setup binaries of ieder bestand dat setup gebruikt voor het doorvoeren voor feature updates in Windows 11 24H2.

Het betreft packages met fixes voor Setup.exe binaries en SafeOS updates for Windows Recovery Environment. Deze dynamische updates worden niet gepusht via Windows Update en moeten handmatig worden gedownload vanuit de Windows Update Catalog-site. De update is beschikbaar voor zowel x86- als Arm64/AMD64 Copilot+ pc’s.

Eind juli heeft Microsoft onder meer een nieuwe non-security C-release Windows preview update voor zowel Windows 10 en Windows 11 uitgebracht. In deze preview werd nieuwe komende functionaliteit voor Windows gepresenteerd.

Enkele dagen later werd voor Windows 11 24H2 en ook Copilot + pc’s opnieuw een update uitgebracht. Weer iets later is voor zowel Windows 10 als Windows 11 een andere update doorgevoerd die nieuwe Windows feature-updates geforceerd installeerde.

