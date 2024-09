‘U-vraagt-wij-draaien’-aanpak zit succesvolle platformstrategie in de weg

Bijna tweederde (63 procent) van de embedded software in gebruik binnen de platform engineering-strategie van organisaties bestaat uit on-the-fly aangepaste, ad hoc-oplossingen. Daarin zit een stevige discrepantie: hoewel platform engineering automatisering moet verbeteren en workflows stroomlijnen, bijten IT-teams nog geregeld hun tanden stuk op de noodzaak die er toch nog steeds is om aangepaste code te schrijven voor alle verschillende apparaten, besturingssystemen en hardwareomgevingen die hun bedrijf in gebruik heeft.

Dat blijkt uit onderzoek van Forrester Consulting, in opdracht van Qt Group. Voor de respondenten, ruim 300 IT-beslissers en -influencers, is de complexiteit van het werken op verschillende platformen een belangrijke hindernis voor een optimale IT-infrastructuur. Van hen geeft 51 procent aan moeilijkheden te ondervinden bij het beheren van diverse apparaten en OS-omgevingen die in hun bedrijf of organisatie in gebruik zijn.

Wat dit probleem verergert, is dat het gebruik (en hergebruik) van kwalitatief hoogstaande, gestandaardiseerde componenten lastig is te rijmen met de wens van stakeholders om de gebruikte platforms aan te passen voor unieke use cases en oplossingen. Dat blijkt namelijk een obstakel voor bijna de helft (49 procent) van de developers van embedded software.

Klem tussen oplossingen en standaarden

Platform engineering zou moeten leiden tot het sneller en efficiënter leveren van betere software voor specifieke systemen. Toch blijkt uit de bevindingen van het onderzoek dat teams vaak klem zitten tussen de noodzaak om specifieke hardware- en software-oplossingen te leveren en tegelijk een hoge kwaliteits- en securitystandaard te blijven handhaven.

Hoewel 65 procent van de respondenten van mening is dat hun eigen platform voldoende volwassen is om de basis te vormen voor embedded software, blijven u-vraagt-wij-draaien-custom-oplossingen een succesvolle, schaalbare automatisering nogal eens in de weg te staan. Zeker als security een vereiste is, wat het eigenlijk altijd is.

Tekort aan IT-talent

Daar komt nog eens bij dat developers van embedded software te maken hebben met een tekort aan vers bloed in de gelederen. Voor 50 procent van de IT-teams is dit een belemmering voor verdere groei van hun platformstrategie. Gebrek aan bekwame professionals, in combinatie met de uitdaging van het integreren van legacy platforms en weerstand van productteams, vertraagt de voortgang nog verder.

Ondanks deze niet te onderschatten obstakels zegt 93 procent van de respondenten dat hun manager of leidinggevende platform engineering-initiatieven wel degelijk ondersteunt. De wil lijkt er dus te zijn om dergelijke strategieën tot een succes te maken.

Liever best-of-breed

Het rapport suggereert echter dat teams meer moeten doen aan talentontwikkeling en -behoud, flexibeler tools zouden moeten hanteren (van het soort dat Qt levert, is de gedachte waarschijnlijk). Verder is het devies om de integratiemogelijkheden te verbeteren tussen verschillende tools, systemen en componenten om de waarde van de platformstrategieën te maximaliseren.

Meer dan de helft van de teams geeft de voorkeur aan best-of-breed tools –die natuurlijk wel goed moeten integreren in bestaande tech– opvallend in een tijd dat best-of-suite steeds meer opgeld lijkt te doen, mede door GenAI. Slechts 35 procent zou het liefst voor dergelijke alles-in-één-oplossingen gaan.

De Qt Group is gespecialiseerd in de ontwikkeling van softwaretools en frameworks voor het creëren van geavanceerde grafische user interfaces (GUI’s) en cross-platform applicaties. De software is veel in gebruik in onder andere de automotive-industrie, industriële automatisering, gezondheidszorg en entertainment.

