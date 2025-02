StarlingX introduceert v10.0 van open-source cloudplatform

StarlingX heeft onlangs een nieuwe versie van zijn gedistribueerde cloudplatform of -architectuur voor telecomtoepassingen uitgerold. Versie 10.0 biedt onder andere meer security, een betere gebruikerservaring, meer schaalbaarheid en een (Linux) kernel-update.

StarlingX is een aanbieder van een betrouwbaar, low-cost en open-source gedistribueerd cloudplatform dat zich speciaal richt op toepassingen voor de telecomsector, maar ook op geïnteresseerde bedrijven. Denk daarbij aan het bieden van IoT-, 5G-, O-RAN- en edge computingfunctionaliteit.

Hiervoor worden open-source toepassingen en -oplossingen met elkaar gecombineerd. Dit zijn onder meer de Linux-kernel, het open-source software-gedefinieerde storageplatform Ceph, OpenStack en Kubernetes voor de containerinfrastructuur.

Al deze oplossingen samen bieden telecomoperators, maar ook bedrijven, een volledig functionerende cloudsoftwarestack voor het uitrollen van een edge cloudomgeving, of het nu gaat om enkele of honderden servers.

StarlingX kan naar eigen zeggen moeiteloos de meest veeleisende applicaties aan voor industriële IoT-omgevingen, telecomnetwerken, het afleveren van (streaming) video of andere use cases die een lage latency of hoge prestaties vereisen.

Nieuwe features

Met de komst van versie 10.0 van het open-source gedistribueerde cloudplatform is weer een hoop extra functionaliteit toegevoegd. Zo is er nu ondersteuning voor IPv4/IPv6 dual-stack-functionaliteit. Gebruikers kunnen beide IP-adrespools blijven gebruiken en één daarvan als de primaire toewijzen.

Een andere nieuwe feature is een verbetering op het gebied van security. StarlingX 10.0 ondersteunt nu ook Harbor als container registry door deze als een StarlingX-systeemapplicatie uit te brengen. Dit helpt onder andere container images, Helm charts en meer beter te beveiligen.

Daarnaast is ook de gebruikerservaring van het open-source gedistribueerde cloudplatform verder verbeterd. De uitrol is efficiënter gemaakt dankzij een nieuw Unified Software Management Framework. Onder andere kunnen patches en updates nu in één keer worden doorgevoerd via een REST API/CLI-interface, zowel voor een enkele cloudinstallatie als een gedistribueerde cloudomgeving.

Overige verbeteringen in versie 10.0 betreffen een (Linux) kernel-upgrade naar de laatste LTS-release van het Yocto-project. Deze vervangt kernelversie v5.10 door v6.6. Hierdoor wordt het StarlingX-platform ondersteund door meer hardwareplatforms en zogenoemde in-tree device drivers, zijn de prestaties verbeterd en zijn eerder niet verwerkte bugfixes doorgevoerd.

Ook is de schaalbaarheid van het open-source gedistribueerde cloudplatform verder opgevoerd, van 1.000 naar 5.000 remote sites.

Verder ondersteunt StarlingX 10.0 nu meer open-source projecten dan alleen de Linux-kernel. Zo biedt deze versie nu ook toegang tot Kubernetes-versies tot v1.29.

StarlingX 10.0 is per direct beschikbaar.

