Linux 6.17-rc4 heeft opvallende updates

Linus Torvalds kondigde op 31 augustus via de Linux-kernelmailinglijst de vierde release candidate van Linux 6.17 aan. Volgens de ontwikkelaar zijn de commit-aantallen en diffstat volledig in de lijn der verwachting. Ook verloopt de cyclus tot dusver zonder verrassingen.Â

Toch zijn er een paar opvallende wijzigingen, stelt Neowin, waaronder een correctie voor de Intel idpf-netwerkdriver en verbeteringen in de afhandeling van system registers binnen arm64 KVM.

Torvalds (foto) benadrukt dat het merendeel van de codewijzigingen klein is, vaak niet meer dan enkele regels. In de logbestanden zijn updates te vinden voor HID-drivers, GPU- en DRM-componenten, netwerkfunctionaliteit en diverse filesystems. Ook werd een eerdere wijziging in virtio teruggedraaid. Voor gebruikers verandert er nog niets; de code is beschikbaar op kernel.org en richt zich in deze fase vooral op ontwikkelaars die actief bijdragen aan tests.

Naast de reguliere fixes zijn er enkele bredere ontwikkelingen zichtbaar. Bcachefs is nu gemarkeerd als extern onderhouden, waardoor nieuwe functionaliteit niet meer in-tree zal worden toegevoegd. Verder is een fout in de TSC-logica op oudere Intel Pentium 4 Prescott-processors opgelost. Ook wordt er nieuwe hardware ondersteund, zoals de Logitech G PRO 2 LIGHTSPEED-muis, de Wacom Art Pen 2, de ELECON M-DT2DR8K en de Lenovo Legion Go.

Definitieve release volgt spoedig

De planning rond Linux 6.17 blijft daarmee grotendeels op koers. Torvalds geeft aan dat het succes van de release afhankelijk is van uitgebreide testresultaten uit de community. Wanneer ontwikkelaars problemen vroeg signaleren, kan de kernel sneller stabiliseren en zijn vertragingen in het verdere traject minder waarschijnlijk.

De verwachting is dat de definitieve release eind september of begin oktober beschikbaar komt, al blijft de ontwikkelcyclus onvoorspelbaar. In ons eerdere bericht over Linux 6.16 wezen we al op de kans dat vakantieperiodes en persoonlijke agendaâ€™s roet in het eten zouden gooien, maar voorlopig lijkt de nieuwe versie tijdig en zonder grote obstakels op schema te liggen.