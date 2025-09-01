OpenAI brengt Codex naar IDE’s en GitHub

OpenAI heeft een reeks verbeteringen uitgerold voor Codex, de AI-programmeerassistent die onderdeel is van ChatGPT Plus en Pro.

Met deze update wordt Codex beschikbaar op veel meer plekken waar ontwikkelaars actief zijn, zoals in de terminal, in de IDE, op GitHub en zelfs in de ChatGPT iOS‑app. Het doel is een volledig naadloze samenwerking tussen lokale ontwikkelomgevingen en de cloud, zonder dat er context of voortgang verloren gaat.

Een belangrijke vernieuwing is de introductie van een IDE‑extensie, waarmee Codex direct in editors als Visual Studio Code, Cursor en andere forks van VS Code beschikbaar wordt. Ontwikkelaars kunnen hiermee hun lokale wijzigingen bekijken, aanpassen en ondersteunen met AI. Ook is het nu mogelijk om in te loggen met een ChatGPT‑account in plaats van met een aparte API‑sleutel. Dat vereenvoudigt de toegang aanzienlijk en koppelt Codex direct aan het bestaande abonnement.

Daarnaast introduceert OpenAI de mogelijkheid om taken eenvoudig over te dragen van de lokale omgeving naar de cloud, zonder dat de context verloren gaat. Zo kunnen ontwikkelaars klein beginnen en vervolgens zwaardere of langdurige processen aan Codex in de cloud overlaten.

Frisse interface

De command‑line interface is verder vernieuwd met een frisse interface, nieuwe commando’s en diverse bugfixes. Ook op GitHub krijgt Codex een grotere rol. Het systeem kan voortaan automatisch nieuwe pull requests beoordelen en ontwikkelaars kunnen bovendien eenvoudig ondersteuning vragen door @codex te vermelden in een PR, waarna suggesties en fixes worden aangedragen.

Bleeping Computer koppelt de release aan de bredere trend waarin Codex steeds meer richting agentic programmeren beweegt. Daarmee benadrukt de update niet alleen de praktische kant van integratie in IDE’s en GitHub, maar ook de strategische koers van OpenAI om AI‑assistenten zelfstandiger en proactiever te maken in het ontwikkelproces.

Die beweging naar agentic coding beperkt zich niet tot OpenAI. Zo kondigde Elon Musks startup xAI onlangs zijn eigen model aan dat specifiek ontworpen is voor agentic programmeren. Daarmee positioneert xAI zich als directe concurrent in dit snelgroeiende domein, waarin meerdere spelers elkaar uitdagen om ontwikkelaars steeds krachtigere, zelfstandige AI‑assistenten te bieden. De introductie van Codex in IDE’s en GitHub laat zien dat OpenAI deze race vol overtuiging mee aangaat.

Onrust rond Grok Code Fast 1

Onlangs kwam daar nog een kink in de kabel bij: interne onrust rond de integratie van xAI’s Grok Code Fast 1 in GitHub Copilot. Een GitHub-engineer stelde openlijk dat het model was doorgevoerd met een “rush gedrukt security review” en een “gemanipuleerd en tegen zijn wil werkend engineeringteam,” wat in strijd zou zijn met de bedrijfswaarden. GitHub ontkende dit en beweerde dat Grok dezelfde interne beoordeling had doorlopen volgens Microsoft’s Responsible AI-standaarden, inclusief automatische evaluaties en red‑teaming door experts. Deze controverse illustreert dat agentic AI niet alleen gaat over technische innovatie, maar ook over ethiek, cultuur en vertrouwen binnen organisaties.