ChatGPT krijgt abonnement voor coderen van 100 dollar

OpenAI heeft een nieuw abonnementsniveau voor ChatGPT aangekondigd dat zich specifiek richt op intensieve gebruikers van codefunctionaliteit. Het gaat om een abonnement van 100 dollar per maand dat een middenpositie inneemt tussen het bestaande Plus-abonnement van 20 dollar en het duurdere Pro-abonnement van 200 dollar.

Met de introductie speelt OpenAI in op de groeiende vraag naar AI-ondersteunde softwareontwikkeling, en in het bijzonder op de opkomst van vibe-coding, stelt VentureBeat.

Het nieuwe aanbod biedt aanzienlijk ruimere gebruikslimieten voor Codex. Volgens OpenAI ligt de capaciteit ongeveer vijf keer hoger dan bij het Plus-abonnement. Het moet vooral aantrekkelijk zijn voor ontwikkelaars die langere en complexere sessies uitvoeren.

Het bedrijf signaleert dat Codex steeds intensiever wordt gebruikt. Door een extra abonnementslaag toe te voegen, probeert OpenAI deze doelgroep beter te bedienen en tegelijkertijd het gebruik beter te segmenteren.

Tegelijkertijd voert OpenAI wijzigingen door in de manier waarop gebruikslimieten worden verdeeld binnen het Plus-abonnement. In plaats van lange sessies op één dag, wordt het gebruik meer gespreid over de week. Daarmee lijkt OpenAI in te zetten op consistenter gebruik. Dit kan wel betekenen dat de piekcapaciteit per dag wordt teruggebracht.

Verschillende limieten per model en gebruikstype

De exacte limieten verschillen per model en type taak. Het gebruik wordt verdeeld over taken die lokaal draaien en processen die via de cloud van OpenAI worden uitgevoerd. Hoeveel capaciteit daadwerkelijk wordt verbruikt, hangt sterk af van de complexiteit van de code. En van de duur van de sessies.

Opvallend is dat OpenAI tijdelijk extra capaciteit beschikbaar stelt voor het nieuwe abonnement. Tot eind mei krijgen gebruikers een verdubbeling van de gebruikslimieten, waardoor de effectieve capaciteit tijdelijk nog hoger ligt dan de beoogde vijfvoudige schaal ten opzichte van Plus.

De introductie van het nieuwe prijsniveau komt op een moment van toenemende concurrentie in de markt voor AI-ontwikkelingstools. Met name Anthropic wint terrein met oplossingen die gericht zijn op autonome programmeerprocessen. Deze ontwikkelingen zetten druk op OpenAI om zijn aanbod verder te differentiëren.

Door een abonnement te positioneren tussen de bestaande prijspunten, ontstaat een breder portfolio dat beter aansluit op verschillende typen gebruikers, van incidentele ontwikkelaars tot professionals die dagelijks met AI werken.

Met deze stap onderstreept OpenAI de verschuiving van ChatGPT van algemene chatbot naar volwaardig ontwikkelplatform. Vibe-coding en andere vormen van AI-gedreven softwareontwikkeling lijken daarbij een steeds centralere rol te spelen.