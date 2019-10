Nutanix en ServiceNow lanceren selfservice voor IT-workflows

Nutanix en ServiceNow hebben aangekondigd dat ze samen een selfservice-oplossing bieden voor veelvoorkomende IT-workflows. Daarvoor is het hyperconverged infrastructure (HCI) -platform van Nutanix geïntegreerd met de IT- en Operations-oplossingen van ServiceNow.

De integratie zorgt ervoor dat ServiceNow-klanten automatisch de HCI-omgevingen kunnen ontdekken. Daarnaast krijgen ze toegang tot de IT-diensten van Nutanix en ontvangen ze direct meldingen van kritieke incidenten die gerelateerd zijn aan de HCI binnen de private clouds.

Zo worden dus veelvoorkomende IT-workflows geautomatiseerd. Volgens Nutanix is dat belangrijk, omdat IT-teams zo meer tijd overhouden voor andere zaken, bijvoorbeeld om zich te onderscheiden van de concurrentie en zich te focussen op strategische planning. Ook is het zo mogelijk om een public cloud-achtige ervaring te bieden in het datacenter.

Recent onderzoek van Vanson Bourne in opdracht van Nutanix wijst dan ook uit dat vrijwel alle IT-beslissers (98 procent) automatisering van IT-activiteiten belangrijk vinden voor hun organisatie. 58 procent zei zelfs dit “extreem belangrijk” te vinden.

Selfservice

De integratie tussen de diensten van de twee bedrijven moet daar aan bijdragen. Zo krijgen ServiceNow-gebruikers self-service-mogelijkheden waardoor ze applicaties snel kunnen provisioneel, beheren en schalen via de Calm-blueprints van Nutanix. Die blueprints worden als servicecatalogus-items op het Now-platform gepubliceerd.

Daarnaast kunnen gebruikers automatische private cloud-omgevingen van Nutanix ontdekken met de ITOM Discovery-dienst van ServiceNow. IT-operators krijgen daarmee end-to-end inzicht in de Nutanix-assets, waaronder HCI-clusters, virtual machine instances en storage pools.

De activiteiten in de private cloud zijn bovendien te monitoren via de integratie met de X-Play automation engine die in Prism Pro is gebouwd. Er is een nieuwe X-Play-actie ontwikkeld voor ServiceNow, waarmee IT-managers de ITSM-dienst van het bedrijf kunnen gebruiken om hun team op de hoogte te stellen van kritieke incidenten en waarschuwingen in hun private cloud.