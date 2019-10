Huawei in gesprek met Amerikaanse bedrijven over 5G-licenties

Huawei en zijn apparatuur zijn steeds minder welkom in de VS, maar dat houdt het bedrijf niet tegen om er toch zaken te doen. De Chinese fabrikant voert namelijk gesprekken met een aantal Amerikaanse telecombedrijven om licenties voor 5G-technologie uit te geven.

Het nieuws werd door Vincent Pang, senior vice president en voorzitter van de raad van bestuur bij Huawei, met Reuters gedeeld. Volgens Pang zijn er een aantal bedrijven die interesse hebben in ofwel een samenwerking voor de lange termijn of een eenmalige deal.

Hoeveel bedrijven dat zijn en wie dat zijn, is niet bekend. Pang benadrukt bovendien dat de gesprekken pas een paar weken bezig zijn en dat er nog geen details zijn besproken voor eventuele deals.

Spanningen in VS

Het nieuws komt niet volledig uit de lucht vallen. Ren Zhengfei, oprichter en CEO van het Chinese bedrijf, liet in september al weten dat het bedrijf licenties uit wil geven aan Westerse organisaties. Hij zei dat klanten eeuwige toegang kunnen krijgen tot de bestaande 5G-patenten, -licenties, -code, -technische blauwdrukken en -productiekennis. Bedrijven hoeven hier slechts één keer voor te betalen.

De CEO zei toen ook dat bedrijven de broncodes aan mogen passen. Op die manier hoopt het zorgen van de VS weg te nemen. Het land is bang dat apparatuur van Huawei door de Chinese overheid misbruikt kan worden om te spioneren. Door de broncode aan te passen, moet verzekerd worden dat de Chinese overheid geen hypothetische controle heeft over de apparatuur.

De VS ziet graag dat Huawei uitgesloten wordt van 5G-netwerken, zowel in eigen land als bij bondgenoten. Het aanbod van 5G-leveranciers is echter klein. Er zijn geen Amerikaanse bedrijven die hier apparatuur voor maken. Europese alternatieven zijn Ericsson en Nokia.

Europa

Landen als de VS en Australië hebben al restricties opgelegd voor telecomapparatuur van Huawei. In Europa zijn er nog geen beperkingen opgelegd. Mochten er toch restricties komen in Europa, dan kost het vervangen van alle Chinese telecomapparatuur 3,5 miljard dollar, zei industrie-onderzoeksbedrijf Strand Consultant onlangs. Lobbygroep GSMA zegt echter dat een verbod 62 miljard dollar aan kosten met zich meebrengt.

Strand Consult stelt verder dat er geen bewijs is dat de uitrol van het 5G-netwerk vertraagd zou worden door beperkingen.

“Mobiele operators moeten hun apparatuur om technische redenen upgraden, ongeacht of Huawei of ZTE in de markt zit of niet”, aldus het onderzoeksbureau.