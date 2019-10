HPE voegt AI toe aan Hyper-Converged Infrastructure

Hewlett Packard Enterprise (HPE) heeft Artificial Intelligence (AI)-mogelijkheden toegevoegd aan SimpliVity, het vlaggenschip voor Hyper-Converged Infrastructure (HCI) van het bedrijf.

De nieuwe toevoegingen omvatten HPE InfoSight, one-click cluster upgrades en de integratie van HPE StoreOnce.

Introductie van HPE InfoSight

HPE InfoSight is ontworpen om het beheer van virtuele machines te vereenvoudigen door middel van predictive resource planning. Ook verbeterde zichtbaarheid en analytics voor het systeem, de prestaties en de capaciteit zijn aangekondigd. Gebruikers krijgen verder ondersteuning voor automatisering met automatische alerts en signature detection.

Volgens HPE is dit de eerste stap van het bedrijf in een nieuwe generatie HCI, waarbij gebruik wordt gemaakt van AI om te helpen bij het voorspellen en voorkomen van verschillende gebruikssituaties, ook wanneer de capaciteit wordt gebruikt in clusters, hosts of op VM-niveau, of wanneer een bedrijf te weinig ruimte heeft.

HPE InfoSight is nu algemeen beschikbaar voor gebruikers van HPE SimpliVity, zonder extra kosten.

Clusterupgrades en HPE StoreOnce-integratie

Met one-click cluster upgrades, nu ook beschikbaar, kunnen gebruikers firmware, hypervisors en HPE SimpliVity-software upgraden over nodes in een HPE SimpliVity cluster, met één klik.

Daarnaast heeft HPE de integratie met HPE StoreOnce voor SimpliVity aangekondigd, waardoor de bescherming en gegevensmobiliteit over de HPE-opslag wordt uitgebreid.

De integratie maakt gegevensbescherming mogelijk met snel herstel en policy-based automatisering, waardoor retentie op lange termijn en de compliance worden uitgebreid. HPE zegt dat de integratie begin 2020 beschikbaar zal zijn voor klanten die de nieuwste softwareversies van HPE SimpliVity en HPE StoreOnce v3.x of v4.x hebben.

Door SimpliVity te optimaliseren voor de network edge kunnen gebruikers vrijwel op elke edge site failover uitvoeren, met behulp van edge-to-core VM-mobiliteit en VM-herstel.

SimpliVity as-a-Service

Gebruikers hebben nu ook de mogelijkheid om SimpliVity als een dienst (as-a-Service) te gebruiken, via HPE GreenLake, voor onder andere private cloud, public cloud en de modernisering van backups. Daarnaast is HPE SimpliVity beschikbaar als HPE Validated Design voor Google Anthos.

SimpliVity combineert computing, opslag en netwerken met ingebouwde back-up en herstel. Het is speciaal ontworpen voor VM-beheerders, waardoor het gemakkelijker is om de infrastructuur te implementeren, te beheren, te schalen en te upgraden, waardoor infrastructuur- en managementsilo’s worden doorbroken, zonder dat er handmatige afstemming of compromissen wat betreft configuratie nodig zijn.

De nieuwe toevoegingen van HPE zijn gericht op het vereenvoudigen en optimaliseren van de infrastructuur en het uitbannen van inefficiëntie. De aankondiging volgt op de aankondiging van HPE in juni 2019, waarbij het HPE HCI-portfolio werd uitgebreid met HPE Nimble Storage dHCI.