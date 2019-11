Dochterbedrijf Juniper Networks lanceert ‘autonoom netwerk’

Mist Systems, een dochterbedrijf van Juniper Networks, heeft een nieuw ‘autonoom’ netwerk gelanceerd. Het netwerk, dat door kunstmatige intelligentie (AI) wordt aangestuurd, is gericht op bedrijven die snel en met weinig hulp een cloud-gebaseerd netwerk willen opzetten.

Het idee is dat bedrijven zelf een netwerk op kunnen zetten en daarbij weinig zelf hoeven te doen, schrijft Silicon Angle. Het geheel komt voort uit het platform dat Mist Systems verkocht voordat het in maart dit jaar werd overgenomen door Juniper Networks.

Het platform van Mist Systems hielp organisaties om hun draadloze netwerken te beheren, door machine learning-algoritmes in te zetten voor de dagelijkse onderhoudstaken. Ook was er een virtuele assistent aanwezig, met de naam Marvis.

Administrators konden met Marvis op een natuurlijke manier toegang krijgen tot data over netwerkapparaten die het niet goed doen. Zo was het mogelijk om via een zoekbalk te vragen wat er mis is met de router in de lobby, waarna het systeem de diagnostische informatie gaf om de problemen op te lossen.

Autonoom netwerk

Het nieuwe netwerk, wat Mist Systems zelf het AI-Driven Self-Driving Network noemt, is een soort update op het al bestaande platform. Waar het platform eerder alleen ondersteuning had voor draadloze netwerken, komt er nu ook ondersteuning voor bedrade netwerken.

Daarnaast verschijnt er een geheel nieuwe functie voor Marvis: Marvis Actions. Deze functie diagnostiseert automatisch de oorzaak van problemen en probeert ze op te lossen, zonder dat hier om gevraagd moet worden. Ligt het probleem buiten het domein van het toegangsnetwerk, dan geeft Marvis een set aanbevolen acties voor IT-teams om het probleem op te lossen.

Marvis kan dit alles doordat het inzichten pakt uit de AI-engine, waaronder de oorzaak van een probleem. Die data zet het vervolgens om in inzichten voor administrators en IT-managers, die er direct actie op kunnen ondernemen. Marvis Actions is al direct beschikbaar voor iedereen met de Marvis Virtual Network Assistant Service.