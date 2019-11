Microsoft maakt nieuwe AI-processor in Azure beschikbaar

Microsoft heeft een nieuw soort chip ontwikkeld voor kunstmatige intelligentie (AI). De chip is gemaakt door de Britse startup Graphcore en moet via Azure beschikbaar worden voor gebruikers.

Microsoft hoopt met de nieuwe chips beter te concurreren met Amazon en Google als het gaat om AI in de cloud, schrijft Ars Technica. Daartoe combineert het nu dus hardware en software, in de vorm van de chips van Graphcore en het eigen cloud-platform Azure.

Graphcore is een Brits bedrijf dat pas sinds 2016 bestaat. De processors van de startup zijn van de grond af ontworpen om de berekeningen te ondersteunen waarmee machines gezichten herkennen, spraak begrijpen en robots trainen. Graphcore verwacht dat de chips interessant zijn voor bedrijven die zakelijk kritische operaties op AI draaien.

Hoge prestaties

Microsoft en Graphcore hebben nu voor het eerst benchmarks gepubliceerd van hun nieuwe oplossing. Daaruit blijkt dat de chips qua prestaties overeenkomen met of zelfs beter zijn dan die beste AI-chips van Nvidia en Google als ze gebruikt worden voor algoritmes die voor die platformen geschreven zijn.

Is de code specifiek voor de chips van Graphcore geschreven, dan zijn ze mogelijk nog efficiënter. De twee bedrijven claimen bovendien dat bepaalde image-processing-taken met bestaande code veel sneller uitgevoerd worden op de chips van Graphcore dan op de chips van de concurrentie.

De startup heeft daarnaast een software-framework genaamd Poplar gemaakt, waarmee bestaande AI-programma’s gepord kunnen worden naar de hardware.

Eerdere projecten van Microsoft

Graphcore en Microsoft werken al lang samen, stelt Nigel Toon, mede-oprichter en CEO van de startup. Die samenwerking zou al een jaar nadat het bedrijf werd opgericht begonnen zijn.

Toch is het niet voor het eerst dat Microsoft hardware en software combineert om succes te behalen in de markt. Zo’n combinatie zorgde er in de jaren ’80 en ’90 zelfs voor dat Microsoft dominant werd. Toen hadden Microsoft en Intel een samenwerking met de nickname Wintel, waarbij Windows op Intel-chips draaide.

Microsoft hoopt natuurlijk dat het zijn Azure-platform populairder kan maken door nog een keer met zo’n soort combinatie te werken, maar nu dan dus met Graphcore.