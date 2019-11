Intel waarschuwt voor groot tekort aan processoren

Intel heeft moeite om te voldoen aan de vraag naar zijn chips, zo stelt het bedrijf in een brief aan klanten en partners. Hoewel het bedrijf stappen neemt om de productie uit te breiden, blijft het processoraanbod ‘extreem krap’.

Intel waarschuwde klanten in oktober al dat er meer vraag was naar PC-chips dan het bedrijf aankan. De chipgigant was niet langer in staat om zelf productiecapaciteit toe te voegen en zei te overwegen de chips door derde partijen te laten maken.

Daar heeft Intel nu een knoop over doorgehakt, schrijft Silicon Angle. Maar waarschijnlijk is het alsnog niet genoeg. Intel waarschuwt namelijk dat hoewel het meer vertrouwt op chipfabrikanten om de productie uit te breiden, het aanbod ‘extreem krap’ blijft.

“Hoewel we ons best hebben gedaan, hebben we deze uitdaging nog niet opgelost”, schrijft Michelle Holthaus, executive vice president en general manager van de Sales, Marketing and Communications Group van Intel, in de brief.

Problemen lopen al langer

Hoewel Intel in oktober een waarschuwing uit liet gaan over de krapte, lopen de problemen al langer. Het is al ruim een jaar geleden dat Intel voor het eerst toegaf problemen te hebben. Die problemen zijn geresulteerd in vertraagde leveringen aan klanten en hogere prijzen.

In oktober vorig jaar investeerde het bedrijf een miljard dollar in het uitbreiden van chipfabrieken. Die fabrieken staan in Ierland, Israël en de VS. Maar die investeringen waren dus niet voldoende. In oktober dit jaar zei het bedrijf dat de problemen waarschijnlijk nog tot na het vierde kwartaal van 2019 duren.

Wanneer de tekorten naar verwachting opgelost worden, is niet duidelijk. Intel heeft hier geen uitspraken over gedaan. Wel zegt het bedrijf contact op te nemen met partners met meer informatie, omdat de impact van de tekorten per klant verschillen. “We blijven werken om je van Intel-producten te voorzien om jullie innovatie en groei te ondersteunen”, aldus Holthaus in de brief.