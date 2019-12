GTT rondt overname KPN International af

GTT Communications, een leverancier van cloud networking voor multinationals, heeft de overname van KPN International afgerond. KPN International beheert een wereldwijd IP-netwerk voor enterprise- en carrier-klanten, en was tot voor kort onderdeel van KPN.

GTT is een bedrijf dat bedrijven wereldwijd met applicaties in de cloud kan verbinden. De klanten van het bedrijf kunnen gebruikmaken van een wereldwijd Tier 1-internetnetwerk. Daarbij komt nog dat klanten over de wereld voorzien kunnen worden van een aantal cloud-netwerkdiensten.

Krachten bundelen

De samenwerking voegt volgens GTT zelf meer dan 400 nieuwe strategische ondernemingen en opdrachtgevers toe. Het bedrijf wordt de voorkeursleverancier voor internationale netwerken bij honderden klanten die door KPN worden behouden. Verder wordt het portfolio aangevuld van de cloud-netwerkdiensten van GTT. Vergelijkbare transport-, internet- en WAN-diensten worden toegevoegd. Ook komt er een breder aanbod van het Tier 1 IP-netwerk van GTT in Europa, in 21 landen.

Betere klantervaring en dienstverlening

De overname draagt volgens de bedrijven daarnaast bij aan een betere verkoop-, operationele-, dienstverlening- en klantenservice-organisatie, waardoor kortom de klantervaring verbeterd wordt.

“Dankzij deze overname versterken we de aanwezigheid van GTT in Europa, onder meer door de uitbreiding van het klantportfolio en een getalenteerde groep nieuwe medewerkers,” zegt Rick Calder, President en CEO van GTT. “We kijken ernaar uit de verschillende ambitieuze klanten van KPN International te verwelkomen. Zij krijgen nu toegang tot het groeiende wereldwijde netwerk van GTT en ons uitgebreide dienstenportfolio. Voor hen maken we onze belofte waar om mensen overal ter wereld met elkaar en met iedere applicatie in de cloud te verbinden.”

GTT legde zo’n 50 miljoen euro op tafel voor de overname, zo liet het bedrijf aan Techzine weten in een persbericht.