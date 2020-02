Mid-range storagesysteem van Dell EMC onderweg naar de markt

Er zijn gegronde berichten dat het mid-range storagesysteem van Dell EMC, genaamd MidRange.next, er binnenkort aan gaat komen. MidRange.next moet de Unity-, XtremIO- en SC-storage arrays gaan vervangen in het portfolio van het bedrijf.

De nieuwe oplossing moet klaar zijn om op de markt te verschijnen tegen het einde van februari; in eerste instantie had de oplossing al afgelopen september uit moeten komen. Het is waarschijnlijk dat de nieuwe merknaam iets gaat worden met het voorvoegsel “Power”, net als PowerOne, PowerMax, PowerSwitch, etc. Het bedrijf heeft in ieder geval een trademark op PowerStore, dus het kan goed dat dat de definitieve naam wordt. De oplossing zal dan ook deel gaan uitmaken van de PowerOne autonome datacenters die we eerder al uitvoerig hebben behandeld in een artikel.

Goede feedback

Een Dell EMC-woordvoerder vertelde tegenover Blocks & Files dat er goede feedback op de nieuwe oplossing te horen was: “Ik ben blij dat we nu een aantal early access klanten hebben, en de feedback is tot nu toe erg sterk. Klanten zijn enthousiast over wat ze zien.”

De lancering van de mid-range storage-oplossing zal definitief dit voorjaar plaatsvinden, zo laat het bedrijf weten: “[we] hebben (…) de beslissing genomen om Midrange.next algemeen beschikbaar te lanceren dit voorjaar. Voorafgaand aan de lancering zijn we ons aan het klaarmaken door onze verkoopmedewerkers de komende maanden op verschillende jaarlijkse wereldwijde en regionale evenementen op te leiden.”

Dell laat verder weten dat gebruikers van storage-oplossingen als VNX, SC Series, PS Series, Unity en ExtremIO naadloos moeten kunnen gaan migreren naar het nieuwe systeem. In het ontwerp van de oplossing is dat namelijk geprioritiseerd.