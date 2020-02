Pure Storage updatet FlashArray//X-productlijn voor tier 1 workloads

Pure Storage heeft zijn FlashArray//X, de all-flash arrays welke geschikt zijn voor tier 1 applicaties, voorzien van een update. Hierdoor neemt de performance toe en komen er meer opties bij voor het Purity-besturingsssysteem.

De nieuwe FlashArray//X-lijn is nu gebaseerd op de tweede generatie Intel Xeon Scalable-processoren. CRN citeert hierin VP Strategy Matt Kixmoeller, die een peformanceboost claimt van 25 procent ten opzichte van de vorige generatie FlashArray//X. Daarnaast realiseert Pure Storage met zijn all-flash arrays standaard een performancewinst door zelfontwikkelde NVMe-gebaseerde DirectFlash-modules te gebruiken, in plaats van SSD’s die gebruikelijk zijn in de industrie.

Pure Storage maakt zijn FlashArray//X beschikbaar via zijn Evergreen Storage-programma, waarmee producten afgenomen worden volgens een consumptiemodel of as a Service. Gebruikers kunnen hun storage dus upgraden en uitbreiden als ze dat wensen, zonder dat daarbij veel impact op de datacenteractiviteiten komt kijken.

Optimalisatie

De betreffende lijn is dus geoptimaliseerd voor tier 1 applicaties, waarbij je kan denken aan ERP-installaties van Oracle en SAP. Volgens Kixmoeller is het zelf mogelijk dat sommige applicaties, zoals SAP HANA en MySQL, een performancewinst van 50 procent zien.

Pure Storage wil de nieuwe arrays ook flexibelere maken door later dit jaar een nieuwe versie van zijn besturingssysteem, Purity 6, te lanceren. De huidige versie van Purity focust op block-based data. Door het besturingssysteem een update te geven zullen er ook file-based storage mogelijkheden bijkomen.

Omzet en doel

Het nieuwe product werd tegelijkertijd aangekondigd met de financiële cijfers. Het bedrijf wist het afgelopen kwartaal 492 miljoen dollar (446 miljoen euro) omzet te boeken, terwijl er gerekend werd op een omzet van 489 miljoen dollar. De jaaromzet komt daarmee uit op 1,9 miljard dollar, een stijging van 21 procent ten opzichte van het vorige jaar.

Een aantal maanden geleden waren we nog bij Pure Storage op bezoek, om meer over de toekomstplannen te weten te komen. Het bedrijf wil vooral data storage realiseren die Simple, Seamless en Sustainable is, zo tekenden we op.