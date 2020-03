XS4ALL-klanten moeten begin 2022 overgezet zijn naar KPN

KPN wil dat het klantenbestand van XS4ALL uiterlijk op 1 januari 2022 overgezet is. Dit maakt de telecomprovider bekend nadat de overgang van het XS4ALL-personeel op 1 maar afgerond werd.

Dat blijkt uit een brief die is verstuurd aan personeelsleden. Per direct is al het personeel van XS4ALL werkzaam bij KPN, hoewel de naam zelf blijft bestaan. De actiegroep XS4ALLmoetblijven zegt teleurgesteld te zijn in het doorzetten van de overname op deze manier.

In de brief die personeelsleden hebben gekregen, staat ook dat de klanten van de voormalige provider in de komende twee jaar volledig onder KPN komen te vallen. De deadline die de provider zichzelf stelt is 1 januari 2022, maar eerder is ook mogelijk.

“De snelheid en omvang van de klantmigratie is bepalend voor de vraag wanneer en in welke mate wijzigingen in het XS4ALL werkpakket ontstaan. De insteek is op 01-01-2022, of zoveel eerder als het werk is geïntegreerd en de klantmigratie volledig is voltooid”, zo luiden de woorden.

Eerder gaf KPN-CEO Joost Farwerck aan de naam van XS4ALL te willen behouden, maar dat is volgens het comité ‘slechts een leeg huis’. De huidige klanten worden immers overgezet en er zullen op den duur geen nieuwe klanten meer worden bijgeschreven.

Tip: KPN mag doorgaan met opheffen XS4ALL