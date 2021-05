XS4ALL stopt met IPv4 Subnet, verwijst klanten naar zakelijk KPN

XS4ALL gaat stoppen met het aanbieden van de dienst IPv4 Subnet. Hiermee konden klanten een range van zes vaste IP-adressen afnemen.

De provider gaat in de toekomst zijn diensten via de systemen van KPN aanbieden. In tegenstelling tot bij XS4ALL wordt er bij KPN wel onderscheid gemaakt tussen consumenten en zakelijke gebruikers. Dat is de reden dat XS4ALL stopt met het aanbieden van IPv4 Subnet. Het bedrijf wijst klanten voor de bijbehorende diensten per 1 oktober door naar het zakelijke KPN EEN MKB abonnement.

Beperking telefoonnummers en facturen

De overstap betekent voor klanten dat ze nog maar maximaal 4 telefoonnummers per internetverbinding kunnen afnemen. Om meer nummers af te nemen verwijst XS4ALL klanten naar KPN EEN MKB. Ook wordt een verzamelfactuur voor meerdere internetaansluitingen niet meer mogelijk. Voortaan krijgen consumenten voor iedere aansluiting een aparte factuur.

Als laatste krijgen XS4ALL klanten ook geen deelfacturen meer. Deze ontvangt een klant bijvoorbeeld als hij of zij internet krijgt van het werk en zelf een televisie-abonnement erbij neemt. Gesplitst factureren is vanaf 1 oktober alleen nog mogelijk bij een zakelijk KPN abonnement.

Alternatieven XS4ALL

Het stoppen van IPv4 treft zo’n 2500 klanten. XS4ALL geeft aan deze klanten telefonisch te gaan benaderen. Tijdens het gesprek wordt gekeken naar een mogelijke overstap naar KPN EEN MKB. Klanten hebben hier echter wel een KvK-nummer voor nodig. De provider belooft klanten die overstappen dat de abonnementsprijzen niet omhoog gaan.

De overstap naar KPN EEN MKB is echter niet de enige optie. De provider Freedom Internet belooft binnenkort ook subnetten aan te bieden. Het bedrijf is zelfs opgericht uit onvrede over de verdere integratie van XS4ALL en KPN. In een nieuwsbericht laten ze weten: “Freedom Internet was al bezig met voorbereidingen voor het aanbieden van subnetten voor klanten, maar gaat deze oplossing nu binnen enkele maanden versneld aanbieden voor zowel particulieren als organisaties.”

Tip: Xs4all gaat hostingdiensten stopzetten