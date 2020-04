Nokia introduceert AI-as-a-Service voor telecomoperators

Netwerkleverancier Nokia biedt mobiele operators nu AI-as-a-Service met de introductie van AVA 5G Cognitive Operations. De mobiele operators kunnen deze AI-oplossing inzetten voor het beheer van hun toekomstige 5G-netwerken.

Ook de telecommarkt ontkomt niet meer aan de inzet van AI voor allerlei netwerkdiensten. Zeker in relatie tot de uitrol van de 5G-netwerken die nu plaatsvindt. Voor de Finse leverancier van mobiele netwerktechnologie was het introduceren van een ‘as-as-service’-dienst voor AI aan mobiele operators waarschijnlijk een no-brainer.

De nu gelanceerde AI-as-a-Service-dienst voor mobiele operators AVA 5G Cognitive Operations moet het beheerders van vooral de toekomstige 5G-netwerken makkelijker maken om deze netwerken helemaal te optimaliseren en daarbij gelijktijdig zakelijke diensten uit te rollen.

Concreet gebruikt AVA 5G Cognitive Operations van Nokia machine learning en data science voor in de clloud opgeslagen historische gegevens van de betreffende operator. Hierdoor zijn operators tot zeven dagen vooraf in staat toekomstige problemen met de 5G-netwerken en -diensten te voorspellen. Daarbij hebben ze altijd realtime inzicht door diverse correlatie- en analyse tools. Ook beschikken zij over een set van AI use cases die hen verder kunnen helpen.

Besparingen

De inzet van AI moet de mobiele operators helpen om snelle voorspellingen met een hoge kwaliteit te kunnen doen over hoe hun 5G-netwerken zich gedragen. Hierdoor zouden zij 50 procent sneller problemen kunnen oplossen, tot 20 procent meer klachten van klanten kunnen afhandelen. Ook zouden zij met de door de dienst gegenereerde automatische oplossingen tot 10 procent minder sites kunnen bezoeken.

Verder helpt AVA 5G Cognitive Operations mobiele operators met het creëren van network slices en het behlen van diverse SLA’s. In de toekomst moet de AI-dienst ook hen gaan helpen met het op maat maken van network slices.

Azure als basis

De clouddienst van de netwerkleverancier gebruikt Microsoft Azure als basis voor de dienstverlening, maar ondersteunt naar eigen zeggen ook andere public en private cloudomgevingen.

Nokia’s AVA 5G Cognitive Operations moet in de tweede helft van dit jaar beschikbaar komen. Het wordt onder meer uitgerold naar klanten die vooral graag kiezen voor periodiek gebruik of bepaalde uitkomsten in plaats van voor dure abonnementen.