Google verlaagt beeldkwaliteit Nest-camera’s

Google gaat de videokwaliteit van Nest-camera’s verlagen om breedbandnetwerken minder te belasten. De aanpassing wordt de komende dagen doorgevoerd. Gebruikers krijgen een notificatie indien hun eigen kwaliteitsinstellingen veranderen.

Hoewel Nest-camera’s op dit moment niet inherent meer bandbreedte gebruiken dan anders het geval zou zijn, gebruikt elke camera dagelijks al een behoorlijke hoeveelheid bandbreedte. Een Nest Cam IQ gebruikt bijvoorbeeld ongeveer 400 GB aan data per maand op de hoogste instellingen, wanneer deze kwaliteit wordt terug geschroefd naar medium verbruikt de camera nog maar 300 GB.

Google geeft overigens aan dat je in de instellingen wel gewoon handmatig de kwaliteit weer omhoog kan zetten, mochten bedrijven dit nodig vinden. De techgigant beperkt de kwaliteit niet zozeer, maar verandert alleen de standaardinstelling. In een reactie aan The Verge geeft Google aan dat het bedrijf ook aanpassingen heeft gemaakt aan de Ambient Mode slideshows op de Nest displays, Chromecast en overige Cast-apparaten. Diavoorstellingen lopen nu langzamer en de resolutie van de getoonde foto’s is lager.

Ongekende drukte online

Techbedrijven komen de laatste weken met maatregelen om het internet zo stabiel mogelijk te houden vanwege de online drukte. Door de aanhoudende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zijn er overdag meer mensen thuis. Iedereen maakt gebruik van videobellen om nog te kunnen werken of op een aangepaste manier naar school te kunnen gaan.

Ook wordt er veel online gestreamd om de quarantaine dragelijk te maken. Apple, Amazon, Netflix en YouTube hebben allemaal stappen ondernomen om de standaardkwaliteit van video’s te verlagen om aan de vraag van hun klanten te kunnen blijven voldoen. Op gamegebied heeft Sony de downloadsnelheden van PlayStation-games beperkt.