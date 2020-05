Brand bij twee zendmasten in Den Haag

De politie onderzoekt of een tweetal branden in zendmasten in Den Haag afgelopen nacht bij het rijtje in de brand gestoken masten worden gevoegd. Aan de Jaap Edenweg en de Laan van Poot moest de brandweer in de nacht van zondag op maandag uitrukken om brand te blussen.

Eén van de masten betreft een C2000-mast, die door hulpdiensten wordt gebruikt. Medio april was een dergelijke mast ook al het doelwit in Spijkenisse en werd al snel geconcludeerd dat het om brandstichting ging.

Met de twee branden wordt de lijst met getroffen zendmasten langer, nadat er sinds begin april al geregeld zendmasten in brand vlogen. Voor de brand in Groningen werd één aanhoudingen verricht, voor een brand in Dronten twee. Het motief van de brandstichters is vooralsnog onduidelijk.

In april was er ook brand in een zendmast in het Brabantse Deurne, waarbij er door de beheerder direct aangifte werd gedaan van brandstichting: de brand was immers ontstaan aan de buitenkant van de kast. Ook werd er een bord gevonden waarop stond ‘fuck 5G’, hoewel onduidelijk is of de twee met elkaar te maken hadden.

De link tussen de zendmastbranden, 5G en het coronavirus werd eerder gelegd. Complottheorieën gaan ervan uit dat de 5G-stralingen schadelijk voor de gezondheid zijn, en daarmee een oorzaak van het coronavirus. Dat zou ook de reden zijn dat burgers inmiddels meerdere masten in brand hebben gestoken. Niet alleen in Nederland vlogen er in korte tijd meerdere masten in brand, in het Verenigd Koninkrijk speelt hetzelfde probleem.

Activisten zouden overigens niet alleen zendmasten in brand steken die geen 5G-signaal uitzenden, de politie waarschuwt dat de getroffen masten cruciaal zijn in het uitvoeren van taken door hulpdiensten. Door het platleggen van bepaalde regio’s door de brand, zouden hulpdiensten niet meer bereikbaar kunnen zijn via het alarmnummer.

