Microsoft investeert meer in open-source Open Compute Project (OCP)

Microsoft blijft flink investeren in zijn bijdragen aan het Open Compute Project (OCP) voor het ontwikkelen van een open-source datacenterinfrastructuur voor clouddiensten. Ook netwerkleverancier Nokia werkt met de techgigant samen voor diens het SONiC-ecosysteembijdrage aan het OCP.

Doel van het OPC is om op basis van open-source hardware, software, platforms, algoritmes en andere bouwblokken te ontwikkelen voor een datacenterinfrastructuur voor clouddiensten. Op deze manier kunnen datacenters eenvoudig tegen lage kosten worden opgericht. Inmiddels biedt het OPC al vele open-source specificaties voor onder meer moederborden, chipsets, bekabeling, algemene sockets, connectors, open networking en switches.

Microsoft is sinds 2014 deelnemer aan het initiatief en draagt veel bij aan het Switch Abstraction Interface (SAI)-project van het OCP. Ook heeft de techgigant vorig jaar zijn cloudcompressie algoritme en geoptimaliseerde hardware-implementaties voor cloudgebaseerde storage open-source gemaakt. Deze laatste bijdrage omvat onder andere het ‘Project Zipline’-algoritme en de benodigde hardwarespecificaties en broncode.

Nieuwe initiatieven voor OCP

Microsoft heeft onlangs voor het OCP een aantal nieuwe bijdragen aangekondigd. Zo wordt de ‘Project Cerberus’ broncode en tools nu open-source, inclusief de systeemproces-architectuur, reference-architecturen en de broncode van de firmware. Project Cerberus is een standaard voor een cryptografische microcontroller. De eerste producten met deze microcontroller moeten dit jaar nog op de markt komen.

Ook zal de volgende fase van Project Olympus, het ontwerp voor de datacenterservers van Microsoft, onderdeel worden van het OCP. Project Olympus-hardware is onder meer uitgerold in Azure in combinatie met de Fv2-series van vm’s.

Hardware-modules

Verder breidt de techgigant de technologie rondom de OPC Accelerator Module (OAM) binnen het Open Accelerator Infrastructure (OI)-traject uit. Hiervoor werkt de techgigant samen met Facebook en Baidu. De drie partijen willen hierbij een open, interoperabele modulaire infrastructuur ontwikkelen voor accelerators voor AI- en high-performance computing workloads.

Een andere module waaraan Microsoft in het kader van het OCP werkt, is de Datacenter-ready Secure Control Module (DC-SCM). Deze levert belangrijke onderdelen voor het moederbord van datacenter servers, buiten de CPU, de geheugenslots en de IO slots. De specificatie van deze module komt nu binnen het OCP beschikbaar en inmiddels zouden verschillende serverfabrikanten deze standaard hebben omarmd en binnenkort in hun producten implementeren. De DC-SCM-specificatie zal binnenkort ook in de OAI-specificatie van het open-source datacenterproject worden geïntegreerd.

Overige aangekondigde bijdragen

Andere bijdragen van de techgigant aan het OPC die nu zijn aangekondigd, zijn onder andere het E.1s-chassisontwerp, Dit is een verbeterd 1U- en 2U-chassisontwerp dat is geoptimaliseerd voor de Intel Cascade Lake- en de AMD Rome-systemen. Dit moet dan weer leiden tot kleinere capaciteitsverbeteringen met een hoge IOPS per GB en dus minder kosten, aldus Microsoft.

Op het gebied van koeling kijkt de techgigant hoe het zijn technologie op dit gebied kan uitbreiden naar specifieke use cases als bitcoin mining en hyperscale cloudtechnologie. Zo wordt binnen OCP onder meer samengewerkt met Facebook en CoolIT om standaarden te ontwikkelen voor zogenoemde ‘blind-mate Cold-Plate’-oplossingen voor de Project Olympus datacenter servers en Open Rack v3. Verder wordt nog samengewerkt met leveranciers van ORv3 Power Shelf-racks om high-power racks en systemen te ontwikkelen voor de mondiale cloudinfrastructuur.

Ook Nokia draagt bij aan OCP

Niet alleen Microsoft is bezig flink te investeren in het OCP. Ook netwerkleverancier Nokia heeft aangekondigd om hiervoor technologie in samenwerking met de techgigant uit Redmond te gaan ontwikkelen.

Samen met Microsoft wil Nokia een bijdrage leveren aan diens Software for Open Networking in the Cloud (SONiC)-ecosysteem van de techgigant. Het SONiC-ecosysteem is sinds 2016 onderdeel van het OCP en omvat een verzameling op Linux gebaseerde software networking-onderdelen die nodig zijn om bijvoorbeeld switches te bouwen. Door aan dit project een bijdrage te leveren, wil Nokia het bedrijven onder meer mogelijk maken op grote schaal robuuste netwerken uit te rollen.