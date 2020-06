Pure Storage komt met update van Purity

Storage-leverancier Pure Storage lanceert versie 6.0 van zijn Purity-besturingssysteem voor zijn all-flash array’s FlashArray. Met de nu uitgebrachte update worden onder meer unified block en file storage mogelijk.

Versie 6.0 ondersteunt nu ook file-based workloads op FlashArray all-flash array’s. Normaal ondersteunen de all-flash storage-toepassingen van Pure Storage door de grote opslagcapaciteit waarover ze beschikken vooral core workloads als databases. Deze workloads slaan hun data vooral op als blocks.

Nu worden dus ook file-based workloads ondersteund, zodat klanten zowel hun block als file workloads samen op een FlasArray kunnen opslaan in plaats van deze in aparte omgevingen onder te brengen. De technologie voor file-based workloads is gebaseerd op de technologie van Compuverde dat begin vorig jaar door Pure Storage werd overgenomen. Met de file-based functionaliteit kunnen klanten de FlashArray-toepassingen van onder meer inzetten voor bijvoorbeeld desktopvirtualisatie.

Block storage blijft belangrijk

Pure Storage geeft wel aan dat het bedrijf zich nog steeds primair op block storage blijft richten. Zo is versie 6.0 van Purity nog steeds voornamelijk gericht op klanten die voornamelijk block storage gebruiken, maar ook aparte network-attached storage nodig hebben voor bepaalde applicaties.

Disaster recovery-functionaliteit

Naast de mogelijkheden voor de opslag van file-based workloads, biedt de nu uitgebrachte release van het besturingssysteem ook nieuwe functionaliteit voor disaster recovery, ActiveDR. ActiveDR is een active-passive replicatietool die constant data kopieert van een FlashArray-omgeving naar een backup. Hierdoor krijgen klanten de beschikking, zo geeft Pure Storage aan, over een ‘near zero’ herstelpunt. Hierdoor gaat er bij een probleem slechts minimale informatie verloren.

Overige eigenschappen

Er zijn ook nieuwe mogelijkheden voor integratie met public cloud-omgevingen. Zo beschikt Purity 6.0 over een verbeterde versie van de CloudSnap backupfunctionaliteit. Dit maakt het onder meer mogelijk om een backupomgeving in Google Cloud Platform op te zetten.

Verder ondersteunt het besturingssysteem de two- en multi-factor authenticatietechnologie van RSA. Ook is functionaliteit toegevoegd voor public volume tags om beter storagebronnen te beheren.