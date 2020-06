Lenovo DCG presenteert servers voor AI- en analytics-toepassingen

Lenovo Data Center Group (Lenovo DCG) heeft een tweetal nieuwe ThinkSystem-servers geïntroduceerd. Deze servers zijn volgens de infrastructuurspecialist vooral geschikt om AI en analytics workloads te draaien. Ook zijn updates voor de ThinkSystem DM7100 storagesystemen uitgebracht.

Lenovo heeft binnen zijn DataCenterGroup (DCG)-portfolio onlangs de ThinkSystem SR860 V2 and SR850 V2 servers op de markt gebracht. Beide servers moeten vooral AI- en analytics-workloads in datacenters kunnen draaien.

Functionaliteit

Beide serversystemen zijn gebaseerd op de recent uitgebrachte derde generatie Xeon Scalable-processors van Intel. Daarnaast ondersteunen ze de nieuwe Intel Optane persistent meomrt 200-series. De ThinkSystem SR860 V2 server beschikt ook over GPU-ondersteuning. De server heeft ruimte voor vier double-wide 300W GPU’s of acht single-wide GPU’s.

De processors zijn -aldus de fabrikant- door ingebouwde deep learning acceleration, in combinatie met de servers, zeer geschikt om grote hoeveelheden verzamelde data af te handelen. Wanneer deze infrastructuurtoepassingen met bijvoorbeeld oplossingen als SAP Data Intelligence worden gekoppeld, zijn klanten in straat om vanuit meerdere bronnen te kijken in gestructureerde en ongestructureerde data.

Storagesystemen

Naast servers, heeft Lenovo ook een update gegeven aan zijn ThinkSystem DM7100 storage systemen met software om kosten te verlagen en minder datacenterstoringen te laten plaatsvinden. De DM7100 software beschikt nu over geïntegreerde hybrid cloud data tiering en beheer. Dit moet bedrijven helpen om backup te ontwikkelen en hoge beschikbaarheid capaciteit voor analytics workloads.

De ThinkSystem SR860 V2- en SR850 V2-servers en DM7100 storage systemen zijn in verschillende configuraties beschikbaar via het Lenovo TruScale pay-per-use datacenterproduct.

