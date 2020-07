Nokia heeft een software-update uitgebracht waarmee bestaande 4G-radioapparatuur een upgrade krijgt naar een 5G New Radio (5G/NR)-omgeving. Ook stelt de mobiele netwerkspecialist Dynamic Spectrum Sharing (DSS) beschikbaar.

De upgrade maakt het voor de mobiele operators mogelijk de bestaande op mobiele sites aanwezige mobiele appratuur nog efficiënter in te richten. Vooral de in de antennes aanwezige radio’s profiteren hiervan.

Uitrol van 5G/NR FDD

De radio’s wekken het signaal op voor de antennes op de mobiele sites. Door het bestaande 4G-spectrum te herinrichten, kunnen deze radio’s ook een 5G-signaal opwekken. Dit gebeurt met behulp van TDD-spectrum op basis van TDD cmWave- en TDD-mWave-technologie voor frequenties boven de 6 GHz en 30 GHZ.

De komende periode zullen 5G/NR-implementaties worden uitgevoerd door de bestaande FDD-frequenties, lager dan de 6 GHz, opnieuw in te richten. Hiervoor wordt dan het TDD-spectrum, voor grotere dekking en capaciteit, gecombineerd in de bestaande FDD-infrastructuur en frequenties via TDD/FDD Carrier Aggegration. Dit wordt ook wel ‘refarming’ genoemd.

Met de software-update kan deze laatste actie softwarematig worden uitgerold en wordt dus de uitrol van 5G/NR FDD vergemakkelijkt. Mobiele operators hoeven hiervoor geen bezoeken meer af te leggen aan mobiele sites om dit handmatig uit te voeren. Nu kan deze uitrol softwarematig van een centraal punt worden gedaan. Dit bespaart weer kosten en zorgt er tevens voor dat mobiele sites niet tijdelijk uit de lucht moeten.

Dynamic Spectrum Sharing

Naast de software-update voor 5G/NR, heeft Nokia ook onlangs de technologie Dynamic Spectrum Sharing (DSS) uitgebracht. Met de technologie die alle mobiele technologie dekt, van 2G, 3G tot 4G, kunnen mobiele operators straks al hun radiofrequenties hergebruiken voor 5G/NR. Ook dit maakt de upgrade naar 5/NR eenvoudiger en uiteindelijk goedkoper.

Beschikbaarheid software-update

De software-update voor 5G/NR- via 4G/LTE-radio’s is alleen beschikbaar voor de eigen radioapparatuur. Volgens Nokia worden hiermee op dit moment ongeveer 1 miljoen mobiele Nokia-radio’s ondersteund. Aam het einde van 2021 moet dit aantal op maar liefst 3,1 miljoen liggen en er is potentie tot 5 miljoen radio’s. Nokia heeft wereldwijd 359 klanten die actief voor LTE ingezette FDD-radio’s gebruiken. De meeste van deze radio’s kunnen de upgrade krijgen.

