Aruba introduceert AI-oplossingen voor een veiligere werkplek

Aruba lanceert een suite AI-oplossingen om de nieuwe werkplek zo veilig mogelijk te maken. Met de nieuwe oplossingen kunnen bedrijven een stappenplan formuleren om de terugkeer naar kantoor te versnellen zonder dat de gezondheid van de werknemers hier onder de lijden heeft.

De nieuwe oplossingen maken gebruik van IoT en Bluetoothradio’s die zijn ingebouwd in Aruba access points en die vanuit één enkele applicatie beheerd worden. Ze werken op de bestaande Aruba-infrastructuur en maken gebruik van cloudapplicaties die gemakkelijk geactiveerd kunnen worden.

Contacttracering

Contact- en locatietracering is belangrijk om nieuwe uitbraken van het coronavirus in te dammen en potentiële geïnfecteerde mensen eerder hierover te informeren. Aruba geeft nieuwe native contact- en locatietraceringstools vrij voor bestaande infrastructuurklanten, met zowel wifi als Bluetoothfunctionaliteit. Aruba’s technologiepartners, zoals CXApp, kunnen geïntegreerd worden met Aruba’s infrastructuur om meer mogelijkheden te bieden, zoals het generen van mogelijke contacthaarden van besmette personen en controle op social distancing en groepsomvang.

Organisaties willen fysiek contact zoveel mogelijk vermijden, bijvoorbeeld door contact met de receptionist te vermijden door het gebruik van tablets om jezelf in te checken. Aruba, samen met zijn digitale-werkplekpartners, maakt het mogelijk om vooraf te registreren, geïndividualiseerde toegang voor de wifi te genereren en automatische host-notificaties te versturen.

Gezondheidscontrole

Handmatig gezondheidscontroles uitvoeren is niet efficiënt en daarom levert en ondersteunt Aruba contactloze thermografische AI-oplossingen die automatisch de temperatuur van het voorhoofd meet van binnenkomende mensen. De oplossing gebruikt een ingebouwde voice response en kan gekoppeld worden aan toegangsbeheerportalen. Dit is vooral handig voor plekken waar veel mensen in en uit lopen, zoals lobby’s.

Thuiswerken

Hoewel kantoren steeds meer oplossingen krijgen om de werkplek zo veilig mogelijk te maken, zullen verschillende werknemers nog thuis moeten werken. Dit vergt oplossingen voor een andere soort veiligheid. Aruba Remote Acces Points (RAP’s) en gateways breiden de toegang uit tot bedrijfsapplicaties en diensten die on-premise of in de public cloud worden gehost. Werknemers kunnen op elk apparaat dezelfde security en service verwachten die ze op kantoor hebben.

Ook lanceert Aruba een nieuwe Virtual Intranet Access (VIA) VPN-client voor een veilige verbinding tot het internet voor alle apparaten. VIA beschikt over een ingebouwde firewall die de juiste beveiliging op elke gebruiker toepast.

