‘Nutanix wordt mogelijk overgenomen door Google, Cisco of HPE’

Nutanix wordt in financiële kringen genoemd als een overnamekandidaat, zo bericht de techwebsite The Information. Als mogelijke partijen hiervoor worden een aantal bekende techgiganten genoemd, zoals HPE, Cisco en Google.

Volgens de techwebsite is een overname van Nutanix voor partijen vooral interessant vanwege het Hyper-Converged Infrastructure (HCI)-portfolio. Zeker nu wordt verwacht dat de mondiale HCI-markt de komende vier jaar, tot 2025, flink gaat groeien.

Marktaandelen

Nutanix wordt gezien als één van de marktleiders binnen op het gebied van HCI. Ook VMware, HPE EN Cisco spelen een grote rol binnen de markt. Door Nutanix over te nemen, kunnen potentiële kopers hun marktaandeel in dit segment sterk uitbreiden en daar ook flink aan verdienen.

Mogelijk geïnteresseerde partijen

The Information ziet vooral HPE als een goede partij die Nutanix kan overnemen. In 2017 nam HPE al de naaste concurrent van Nutanix, SimpliVity, over. Ook Cisco is druk bezig met overnames in het HCI-segment door de overname van Springpath, ook in 2017. Google is druk bezig zijn marktaandeel uit te breiden in het HCI-marktsegment door partnerships met Scale Computing en Nutanix.