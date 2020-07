Netgear breidt wifi 6 mesh-portfolio uit met de Orbi AX4200

Netwerkspecialist Netgear komt met een nieuw systeem binnen zijn Orbi wifi 6 mesh-portfolio, de Orbi AX4200 (RBK572/573). Dit model moet consumenten betere wifi-dekking geven voor een lagere prijs.

De Orbi- wifi 6 AX4200 mesh-systemen van NETGEAR zijn ontworpen om woningen overal en altijd een sterke en stabiele internetdekking te geven. Het wifi 6 mesh-netwerk dat hiermee wordt opgezet, maakt het onder meer mogelijk om verschillende bandbreedte-intensieve activiteiten gelijktijdig en zonder problemen mogelijk te maken via het wifi 6 mesh-netwerk. Denk daarbij aan onder meer streamen in 4K, UHD of zelfs 8K, online gamen en videoconferencing voor thuiswerken.

Eigenschappen RBK572/573

Het nieuwe model, de RBK572, wordt toegevoegd aan de standaard AX4200-versie RBK852/853. De RBK572/753 is echter toegankelijker voor meerdere huishoudens door een lagere prijs. Net als de versie biedt de RBK572/753 dezelfde dekking en ondersteunt tot 40 verschillende devices tegelijkertijd. Daarnaast beschikt het systeem over een snelheid van 4200 Mbps en een maximale bandbreedte van 1200 Mbps via de 5GHz wifi-frequentie. Het nieuwe Orbi mesh-systeem is ook ontworpen om te presteren op gigabit-internetsnelheden van internetaanbieders en ondersteunt snelheden tot 1 Gbps.

In vergelijking met de standaardversie levert het nu gepresenteerde RBK572/573-systeem wel op een aantal zaken in: 40 in plaats van 60 aan te sluiten devices, wifi-snelheid, LAN-poorten en backhaul.

Overige functionaliteit

Het Orbi AX4200 mesh-systeem wordt verder standaard geleverd met een draadloze router en een satelliet die, dankzij tri-band mesh, het krachtige netwerk verzorgen. De router heeft drie Gigabit Ethernet LAN-poorten, en twee op de satelliet, waarop meerdere apparaten (met een kabel) aangesloten kunnen worden, om zo een stabiele internetverbinding te creëren voor een thuiskantoor of home entertainmentsysteem.

De Netgear Orbi RBK753 is verkrijgbaar vanaf eind juli en kost 699,99 euro. De Netgear Orbi RBK752 is begin augustus leverbaar en moet 499,99 euro gaan kosten.