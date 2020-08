Cisco wil helemaal over op Everything-as-a-Service

Cisco-CEO Chuck Robbins heeft gezegd dat het Everything-as-a-Service wil inzetten voor de netwerkhardware. Dit deed hij bij de bekendmaking van de financiële cijfers van het IT-bedrijf.

De cijfers van Cisco vielen, mede door de pandemie, tegen. Het bedrijf heeft zijn transformatie-doelen uit 2017 gehaald. Eén van die doelen was om twee derde van de softwareverkopen als abonnement aan te bieden. Dat is inmiddels 78 procent, zo schrijft TheRegister. De CEO ziet het als een bewijs en wil daardoor meer as-a-Service aanbieden, inclusief de traditionele netwerkhardware van het bedrijf.

Cisco

Robbins: “Het is duidelijk dat veel van onze klanten de technologie as-a-Service willen gebruiken. We kijken momenteel naar het hele portfolio om te zien hoe diep we kunnen komen om as-a-Service te leveren. Ik denk dat we er tegen het einde van het kalenderjaar veel producten van op de markt zullen hebben.”

Cisco zal wel moeten, aangezien concurrenten ook erg inzetten op as-a-Service-modellen. Bovendien komt er meer verandering aan voor Cisco. Het wil meer gaan investeren in de cloud, educatie, gezondheid en in het algemeen in het automatiseren van bedrijven. Zeker door de pandemie is de toekomst van werken een belangrijker punt geworden op de Cisco-agenda.

Everything-as-a-Service

Ondertussen moet er ook nog 1 miljard dollar aan kosten worden bespaard. Mede dankzij de pandemie is de omzet in de Amerikaanse tak van Cisco 11 procent gedaald, wat in Europa 6 procent was. Grote bedrijven laten de laatste paar weken, mede door de bekendmaking van de cijfers, steeds meer zien hoe groot de invloed van het coronavirus en de maatregelen daaromtrent is op de resultaten. Er moet actie worden ondernomen en hoe Cisco dat verder gaat aanpakken, dat ontdekken we waarschijnlijk in de komende maanden.

