‘Enterprise SSD’s 10 keer duurder dan HDD’s’

Enterprise SSD’s kosten tien keer zoveel als hard disk drives (HDD’s) op de huidige markt. Door dit grote prijsverschil wordt er nog steeds vaker voor een HDD gekozen dan voor een SSD.

SSD’s (Solid State Drives) hebben veel voordelen ten opzichte van HDD’s. Ze verbruiken minder stroom, vereisen minder koeling en zijn sneller. Het verplaatsen en kopiëren van bestanden is zo gedaan en indienhet besturingssysteem op de SSD staat, zijn de lange opstarttijden van de computer verleden tijd. De verwachting is dan ook al jarenlang dat de SSD de logische opvolger is van HDD’s in het bedrijfsleven, maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd. SSD’s zijn namelijk duur.

Prijsverschil

Wells Fargo analist Aaron Rakers denkt dat de vraag naar SSD’s in het bedrijfsleven zal stijgen wanneer de prijzen dalen tot minimaal de helt van wat een SSD op dit moment kost. Overigens lijkt dit in de nabije toekomst niet te gebeuren.

Rakers bestudeerde de data over het SSD- en HDD-gebruik van het tweede kwartaal van 2020, verzameld door TrendForce. De capaciteit van de Nearline Disk Drive is ongeveer 165,6 exabyte en dit is ongeveer zeven keer zo groot als Enterprise SSD’s.

Enterprise SSD’s kosten ongeveer 185 dollar per terabyte, terwijl HDD’s maar 19 dollar per terabyte kosten. Dit betekent dat SSD’s in het bedrijfsleven 9,7 keer duurder zijn per terabyte dan HDD’s. Het prijsverschil is in de laatste jaren nauwelijks veranderd.

Toekomst

De reden voor het grote prijsverschil is de langere levensduur, snellere snelheid en de onderhoudskosten van de SSD. Het is nog onduidelijk of het constante prijsverschil blijft aanhouden, of dat de SSD’s eindelijk HDD’s van de troon afstoot. In de particuliere computermarkt is de SSD allang de absolute koning.