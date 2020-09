Ericsson neemt Cradlepoint over voor zakelijke 5G-connectiviteit

De Zweedse telecomgigant Ericsson neemt de Amerikaanse WAN-specialist Cradlepoint over. Met deze overname kan Ericsson zijn oplossingen voor 5G-netwerkconnectiviteit binnen zakelijke omgevingen uitbreiden.

Met Cradlepoint krijgt Ericsson een netwerkspecialist in handen die richt op het leveren netwerkrouters voor draadloze WAN 4G- en 5G-connectiviteit in zakelijke omgevingen. Denk hierbij aan winkels en industriële omgevingen.

Cradlepoint levert hierbij ook een cloudgebaseerd beheerplatform. Met dit platform kunnen bedrijven vooral 5G-dekking opzetten in verschillende omgevingen. Wanneer het platform aan de Cradlepoint-routers is gekoppeld, zijn binnen de zakelijke locaties hogesnelheid 5G-verbindingen mogelijk in de bediende winkels en industriële omgevingen. Verder kunnen deze verbindingen ook worden geleverd aan bepaalde voertuigen op de werkvloer en aan de vele gebruikte industriële sensors binnen IoT-omgevingen.

Meer diensten voor Industry 4.0

Met de overname kan Ericsson zijn bestaande diensten op 5G-gebied, vooral die voor operators, uitbreiden. Vooral wil de mobiele netwerkgigant de diensten die straks uit de overname voortvloeien gaan aanbieden aan zijn operator-klanten. Die kunnen op hun manier dan weer speciale 5G- diensten aanbieden voor industriële 5G-connectiviteit binnen het kader van Industry 4.0.

Overnamebedrag van 1,1 miljard dollar

Voor de overname van Cradlepoint legt Ericsson in totaal 1,1 miljard dollar (933 miljoen euro) op tafel. Dit enorme bedrag zal de komende twee jaar van invloed zijn op het vermogen van de Zweedse mobiele netwerkleverancier. Naar verwachting gaat Cradlepoint vanaf 2022 substantieel bijdragen aan de omzet.

De overname moet eind dit jaar zijn beslag krijgen. Na de definitieve overname zal de Amerikaanse netwerkspecialist als onafhankelijke dochter onder eigen merknaam blijven opereren en onderdeel worden van de Business Area Technologies & New Businesses-groep van Ericsson.

Tip: Ericsson wil met stakeholders 5G voor industrie 4.0 op de kaart zetten