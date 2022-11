Cradlepoint vernieuwt NetCloud Exchange (NCX) met ondersteuning voor standalone 5G network slices. De SD-WAN-oplossing maakt het vanaf nu mogelijk om applicaties met network slices te verbinden.

Network slicing heeft de toekomst. De opkomst van standalone 5G maakt de techniek toegankelijker dan ooit. Cradlepoint verwacht dat meer en meer operators network slicing gaan aanbieden in 2023. In dit artikel vind je een uitleg van de techniek.

Cradlepoint ontwikkelt een breed portfolio van netwerkproducten, waaronder NetCloud. De software maakt het mogelijk om de routers, switches en 5G adapters van Cradlepoint in een centraal dashboard te beheren.

NetCloud Exchange (NCX) is een optionele uitbreiding van NetCloud. De SD-WAN-oplossing voegt extra monitoring-, configuratie- en securityopties toe. Cradlepoint maakte onlangs bekend dat NCX is vernieuwd met ondersteuning voor standalone 5G network slices.

Cradlepoint NetCloud Exchange

De update stelt netwerkbeheerders in staat om applicaties met standalone 5G network slices te verbinden. Het proces begint met het aanmaken van een nieuw WAN-interface. Sinds de update is het mogelijk om de specificaties van een standalone 5G network slice in het interface te spiegelen. Vervolgens kunnen bedrijfsapplicaties ingesteld worden om dataverkeer via een network slice uit te wisselen.

Gebruikers kunnen geen eigen network slices creëren, want dat proces vindt plaats aan de kant van de operator. Wel maakt de oplossing het mogelijk om applicaties zonder tussenkomst van de operator met network slices te verbinden. Wat dat betreft is de update een self-service oplossing. NCX stelt organisaties in staat om op eigen initiatief met de network slices van een operator te verbinden.

5G network slicing

De oplossing is voor het einde van de maand beschikbaar, maar daar hebben de meeste organisaties voorlopig weinig aan. Ondersteuning voor standalone 5G network slices is pas waardevol wanneer je over een standalone 5G-netwerk beschikt. Dergelijke netwerken zijn zeldzaam.

De benodigde apparatuur is op dit moment peperduur, maar daar komt verandering in. Cradlepoint en andere leveranciers verwachten dat standalone 5G in de komende jaren algemeen beschikbaar wordt. Tot die tijd is Cradlepoint NCX een interessante SD-WAN-oplossing voor early adopters van standalone 5G.

Tip: Wireless WAN verstevigt complexe WAN-omgevingen