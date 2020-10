‘Microsoft of Intel neemt Nokia in 2021 over’

Netwerkleverancier Nokia zou in 2021 mogelijk worden overgenomen door Microsoft of Intel. Dit stellen marktonderzoekers van CSS Insight in hun voorspellingen voor 2021, zo schrijft de zakennieuwssite Forbes.

Volgens de zakennieuwssite geven de marktonderzoekers van CSS Insight in hun voorspellingen aan dat Nokia komend jaar door een Amerikaans bedrijf zal worden overgenomen. Als belangrijkste kandidaten voor de overname van Nokia worden Microsoft en Intel genoemd.

Gat opvullen

De belangrijkste reden voor de overname is de mobiele (5G) netwerktechnologie van Nokia. Met deze technologie kunnen de Amerikaanse techgiganten het gat opvullen dat in de Verenigde Staten en andere landen is ontstaan door de sancties tegen het Chinese Huawei. Nokia is door deze sancties op dit moment naast Ericsson één van de belangrijkste aanbieders van 5G-netwerktechnologie ter wereld geworden.

Hernieuwde interesse Microsoft

De interesse van Microsoft in Nokia is niet nieuw. Al jaren geleden nam Microsoft de handset-afdeling van de Finse techgigant over om zelf Windows Phone-toestellen op de markt te gaan brengen en daarmee een alternatief te gaan vormen voor Apple iPhones en Android-telefoons. Dit experiment faalde echter en leidde tot veel ontslagen bij de techgigant uit Redmond.

Tegenwoordig zou de 5G-technologie van Nokia uitstekend passen bij de vele stappen die Microsoft nu zet op het gebied van 5G-diensten uit de cloud, in het bijzonder via Microsoft Azure. De techgigant bouwt dit 5G-portfolio in hoog tempo uit, onder meer met overnames van onder andere Affirmed Networks en Metaswitch.

Interesse Intel

Naast Microsoft zou dus ook Intel interesse hebben in de 5G-technologie van Nokia. Volgens de experts van CSS Insight zet de chipsetfabrikant ook steeds meer in op 5G. Volgens hen zou Intel op dit terrein de komende jaren flink van zich laten horen.