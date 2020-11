Dell stapt met nieuwe appliance in all flash object storage

Dell Technologies wil supersnelle object storage bereikbaarder maken en introduceert hiervoor een nieuwe fysieke appliance binnen zijn Dell EMC ECS EX-series; de Dell EMC ECS EXF900. De appliance is vooral geschikt voor ongestructureerde storage voor data-intensieve workloads en cloud-native applicaties.

Met de introductie van deze fysieke all flash appliance voor object storage wil Dell Technologies het voor bedrijven makkelijker maken om ongestructureerde data in te zetten voor hoogwaardige en veel data gebruikende oplossingen. Storage kan flexibeler, op grotere schaal en goedkoper worden ingezet voor cloudgebaseerde toepassingen. Denk hierbij onder meer aan AI, machine learning, het Interent of Things (IoT) en analytics.

Specificaties ECS EXF900

De nu geïntroduceerde Dell EMC ECS EXF900 beschikt over op NVMe gebaseerde SSD’s, Dell EMC PowerEdge servers en technologie als NVMeOF. Dit is een backend-protocol voor het versnellen van node-to-node-communicatie en het benutten van de extreme throughput rate van all-flash binnen grootschalige uitrol.

De Dell EMC ECS EXF900 moet tot 21 keer betere prestaties en tot 21 keer meer transacties per seconde doorvoeren in vergelijking met het Dell EMC ECS-familielid Del EMC ECS-EX300.

De appliance is verder uitgerust met de laatste versie van de ECS-software. Aan deze software is nu functionaliteit toegevoegd als object cloning, een serurity admin-rol en een verbeterde security API.

Dell Technologies is niet de enige leverancier die bedrijven helpt met het meer benutten van het potentieel dat object storage biedt en het zeer snel beschikbaar maken van deze data via all flash-technologie. Andere leveranciers die al op dit terrein actief zijn, zijn onder meer Cloudian, Scality, NetApp en Pure Storage.

