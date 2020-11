DPG Media wil Mobile Vikings verkopen

DPG Media doet aanstalten om van zijn mobiele provider af te komen. Zowel Mobile Vikings en de kleinere provider Jim Mobile staan in de verkoop. Meerdere Belgische providers hebben al interesse getoond.

Zowel Proximus, Telenet als Orange Belgium hebben interesse in de overname van Mobile Vikings, schrijf De Tijd. Hoeveel de provider precies waard is, is niet duidelijk, maar momenteel heeft hij meer dan 300.000 klanten.

Virtuele provider

Mobile Vikings werd in 2008 opgericht als virtuele provider, actief in zowel België als Polen, en ook tijdelijk in Nederland. Het werd in 2015 overgenomen door Medialaan, die op zijn beurt weer onder de vleugels van DPG Media terechtkwam.

Het lijkt dat DPG Media nooit de intentie heeft gehad om daadwerkelijk een mobiele provider in zijn repertoire te hebben, maar dat dit vooral een bijproduct werd van de overname van Medialaan.

De Persgroep

DPG Media, tot voor kort bekend als De Persgroep, heeft een groot deel van de Nederlandse en Belgische media in handen. Grote namen als het AD, de Volkskrant, Trouw en het Parool zijn onderdeel van DPG, samen met verschillende websites en radiozenders. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend dat het de Nederlandse tak van Sanoma over zou nemen, waar onder andere NU.nl onder valt.

