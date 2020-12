‘Uitrol 5G gaat onverminderd verder in 2021’

De GSM Association heeft zijn jaarlijkse Global Mobile Trends-rapport uitgebracht. De organisatie verwacht dat in 2021 de uitrol van 5G, na een korte terugval in 2020, weer op volledig tempo doorgaat.

In het rapport geeft de GSMA aan dat ondanks de korte tegenslag van de coronapandemie, de uitrol van 5G weer op vol op gang is gekomen: 113 telecomproviders hebben in 48 landen 5G-netwerken uitgerold.

Afname van inkomsten

Wel heeft de pandemie geleid tot een terugname in de inkomsten uit telecom. Deze inkomsten zijn met 4 tot 8 procent gedaald, ongeveer de helft van de gemiddelde afname van het BBP sinds het begin van 2020.

Deze afname is specifiek in vier onderdelen terug te zien: roaming, de verkoop van telefoons, mkb’ers die het moeilijk hebben en consumenten die op hun uitgaven letten. De eerste van die onderdelen is te verklaren door de sterke afname in internationaal reisgedrag en de andere drie komen door de kwakkelende economie.

Uitrol van 5G gaat door

In de komende jaren verwacht de GSMA dat de uitrol van 5G gestaag doorzet. De organisatie verwacht dat in 2025 20 procent van de mobiele connecties over 5G gaan. In de VS, China, Zuid-Korea, Japan, de Golfstaten, Australië en delen van Europa zullen deze percentages hoger liggen.

Op de korte termijn denk de GSMA dat de dalende prijzen van 5G-smartphones zullen bijdragen aan de adoptie van de technologie. Volgens een peiling in 2020 is 37 procent van de consumenten van plan om een telefoon met 5G te kopen. Dit percentage was nog 30 procent in 2019.

