VMware opent aanval op naar Nutanix overgestapt directielid

VMware heeft een rechtszaak aangespannen tegen de naar concurrent Nutanix overgestapte Rajiv Ramaswami, de voormalige COO van VMware. Kern van deze zaak is dat Ramaswami een behoorlijk belangenconflict heeft en het overstapproces niet eerlijk heeft gespeeld.

VMware spant de rechtszaak aan vanwege de benoeming van Rajiv Ramaswami tot president en CEO van Nutanix. Ramaswami volgt hiermee medeoprichter Dheeraj Pandey op die besloten heeft het stokje over te dragen. Kern van de rechtszaak is volgens VMware dat Rajiv Ramaswami met zijn overstap naar Nutanix verschillende materiele, juridische en contractuele verplichtingen schendt.

Belangenverstrengeling

Zo had de voormalige COO gedurende een lange tijd een grote ‘belangenverstrengeling’. Hij zou al in het geheim twee maanden lang met Nutanix hebben onderhandeld, terwijl hij gedurende die tijd nog gewoon voor VMware werkte en zou hebben meegewerkt aan strategische planningen.

Volgens VMware zou hij deze belangenverstrengeling aan de cloud- en techgigant bekend moeten hebben gemaakt, zodat VMware stappen had kunnen nemen om zichzelf te beschermen, aldus de aanklacht. Dit is dus niet gebeurd en zou op deze manier VMware hebben benadeeld. Dat VMware nu naar de rechter is gestapt, zou komen door gebrek aan medewerking aan het stil oplossen van het conflict door Rajiv Ramaswami en Nutanix.

Reactie van Nutanix

In een reactie geeft Nutanix aan dat VMware met de rechtszaak probeert te bereiken dat een werfproces voor een nieuwe baan een slechte actie wordt. De cloud- en hyperconvergedspecialist ziet de rechtszaak van VMWare dan ook als een slechte reactie op het verliezen van een hooggewaardeerde werknemer. Naar eigen zeggen hebben Rajiv Ramaswami en Nutanix volledig met VMWare medegewerkt tijdens de transitie.

