‘Ericsson ongelukkig met Zweeds verbod op Huawei-apparatuur’

De Zweedse netwerkleverancier Ericsson is niet blij met het feit dat de Zweedse regering het gebruik van Huawei-apparatuur in telecomnetwerken verbiedt.

Volgens een bericht in de krant Dagens Nyheter heeft Ericsson problemen met de houding van de Zweedse regering ten opzichte van de Chinese leverancier Huawei. Zweden heeft de nationale telecomoperators verboden 5G-apparatuur van Huawei in de 5G-netwerken te gebruiken.

Vertrek uit Zweden

In een commentaar in de krant geeft CEO Börje Ekholm van Ericsson echter aan hiermee niet tevreden zijn. In een brief aan de Zweedse minister van Economische Zaken zou hij hebben gedreigd dat als het verbod op Huawei gehandhaafd blijft, Ericsson als bedrijf Zweden zou verlaten. Bovendien zou Ericsson bang zijn voor een gelijk verbod op de eigen apparatuur in China. Concreet heeft Ericsson deze dreiging niet bevestigd.

Geen sjoege Zweedse overheid

Toch blijkt de CEO van de Zweedse netwerkleverancier geen potten te kunnen breken bij de Zweedse overheid met het dreigement te vetrekken. In een antwoord zou de Zweedse minister van Economische Zaken hebben gezegd dat de beslissing is genomen door de Zweedse telecomtoezichthouder op basis van veiligheidseisen. Daarom kan het verbod niet worden opgeheven.