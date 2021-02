HPE vormt bedrijfstak voor 5G-backbone

HPE heeft de Communications Technology Group opgericht. Deze organisatie moet telecomproviders helpen met het opzetten van 5G-netwerken. HPE levert hiertoe de hardware voor de backbone van het netwerk.

De nieuwe organisatie is aangekondigd op een evenement genaamd ‘Realize the Full Potential of Open RAN & 5G’. Daarin focust HPE op de manieren waarop een open cloud-native telecomnetwerk de wendbaarheid biedt om in te spelen op de digitale behoeftes van de volgende generatie klanten.

In een persbericht vertelt HPE dat de telecomindustrie momenteel in een transformatie zit van particuliere systemen naar open cloud-native platforms met off-the-shelf infrastructuur, aangevuld met modulaire software van verschillende leveranciers. Deze transformatie is een grote uitdaging voor de betrokken partijen.

Communications Technology Group

Om deze partijen te assisteren bij deze transformatie, heeft HPE de Communications Technology Group opgericht. Deze groep combineert het Telco Infrastructure-team en het softwareportfolio van HPE’s Communications & Media Solutions. Samen gaat de groep een aantal oplossingen aanbieden die als backbone van een 5G-netwerk moeten dienen.

De ‘as a service’-oplossingen helpen bij de uitrol en het onderhoud van 5G-netwerken. Samen vallen deze oplossingen onder wat HPE de Open RAN Solution Stack noemt. Het bedrijf biedt er ook bijpassende hardware voor, de ProLiant DL110 Gen10 Plus-server. HPE claimt dat dit systeem is geoptimaliseerd voor het draaien van Open RAN-workloads.

Transformatiecatalyst

“HPE richt zich erop om de transformatiecatalyst te worden voor de 5G-economie”, zegt Phil Mottram, senior vice president en general manager van de Communications Technology Group. Hij verwijst naar de meer dan 30 jaar ervaring in het ontwerpen, bouwen en afstellen van infrastructuur en software voor telecombedrijven.

“De grondbeginselen van CTG zijn het drijven van innovatie van de edge tot de cloud met veilige en open oplossingen. We werken samen met klanten en partners op open 5G-oplossingen te bouwen die efficiëntie leveren, risico en complexiteit verminderen en en het netwerk op de core, het netwerk en de edge toekomstbestendig maken.”

