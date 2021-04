KPN komt wifinetwerk aanleggen bij MKB’s

KPN heeft Premium Wifi aangekondigd. Het is een abonnement voor bedrijven die de aanleg van een betrouwbaar wifinetwerk uit handen willen geven. KPN neemt zowel de aanleg als het onderhoud van het draadloze netwerk voor een vast bedrag per maand onder zijn hoede.

Wanneer zakelijke klanten van KPN het Premium Wifi-abonnement afnemen, komt er een expert op het kantoor langs om de situatie te onderzoeken. De expert bepaalt welke type access points er nodig zijn en waar die komen te hangen. KPN geeft aan in elke binnenruimte een Cisco Meraki access points op te hangen. Er zijn ook access points beschikbaar voor vochtige of stoffige locaties of voor buiten. De expert helpt ook met het installeren en opzetten van de access points. Hieronder valt onder andere het toegangsbeheer en wat er op het netwerk gedaan mag worden.

KPN neemt beheer op zich

Ook na installatie blijft KPN voor het wifinetwerk zorgen. De telecomprovider blijft het netwerk op afstand beheren om het netwerk te optimaliseren of ondersteuning te bieden bij problemen. Het cloud-based beheerportaal wordt altijd up-to-date gehouden en biedt een duidelijk overzicht van de status van het netwerk, met bijvoorbeeld informatie over de access points, firewalls, netwerkbelasting en verbonden apparaten.

Indoor Basic, Indoor en Outdoor

Voor de wifiverbindingen maakt KPN gebruik van drie verschillende access points: de Cisco Meraki MR20, MR36 en MR76. De MR20 biedt Wi-Fi 5-functionaliteiten, terwijl de MR36 Wi-Fi 6 ondersteunt. De MR76 heeft dezelfde mogelijkheden als de MR36, maar is bovendien stof- en waterdicht, met ip67-certificering.

Het gebruik van Premium Wifi werkt op basis van een abonnementsmodel met een maandelijkse prijs per maand per access point. KPN heeft drie verschillende niveaus bedacht: Indoor Basic, Indoor en Outdoor. Indoor Basic kost 12 euro per maand en biedt de Cisco Meraki MR20. Bij Indoor krijg je voor 20 euro per maand een Meraki MR36. Het Outdoor-abonnement kost 45 euro per maand en biedt de Meraki MR76 aan.

SuperWifi betere oplossing voor kleine kantoren

Premium Wifi is bedoeld voor MKB’s, maar KPN adviseert voor kleinere kantoren en thuiskantoren aan om KPN SuperWifi af te nemen. Dit is een eenvoudigere oplossing op basis van meshtechnologie. Naast het hoofdmodem krijgen klanten dan twee extra extenders om het wifinetwerk over het huis uit te breiden.

