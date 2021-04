Uptime Institute heeft een rapport gemaakt over de oorzaken van datacenterstoringen. Deze blijken tegenwoordig een andere oorzaak ten grondslag te hebben dan vroeger. Het is tegenwoordig niet meer te wijten aan bijvoorbeeld stroomuitval, maar vaker aan netwerkproblemen of IT-configuratiefouten.

Uptime Institute deed onderzoek door datacentermanagers te ondervragen. Het blijkt dat stroomuitval allang niet meer de grootste reden is voor problemen binnen datacenters. Vaker dan ooit is het juist het netwerk of een probleem met software (of de configuratie hiervan) waardoor datacenters in de problemen komen, zo is te lezen in de Annual Outage Analysis van Uptime Institute.

Datacenterstoringen

Het is goed dat het niet zo vaak aan stroom te wijten is. Echter, het is zorgelijk dat er nu dus veel nieuwe oorzaken de kop opsteken. Het is een van de grootste angsten van bedrijven, dat het datacenter waar zij hun vertrouwen in leggen, uitvalt. Als er immers niet kan worden gemaild of er kunnen geen bestellingen worden geplaatst, dan kun je ook geen zaken doen en geen geld verdienen.

Bovendien kosten die datacenterstoringen ook steeds meer geld. Zo blijkt dat meer dan de helft van de datacentermanagers in de laatste drie jaar wel een storing heeft meegemaakt. Deze kosten vaak meer dan 100.000 dollar. Ook worden in zo’n een derde van de gevallen bedragen van 1 miljoen dollar genoemd.

De druk op datacenters wordt gevoeld. Zo is Microsoft al van plan om tientallen datacenters te gaan openen over de hele wereld. Het komt vooral door de manier waarop diensten tegenwoordig in de browser (dus in de cloud) worden aangeboden, in tegenstelling tot aparte software die je installeert en waarbij de informatie meer lokaal blijft. Bovendien is het vaak een domino-effect. De server van je eigen bedrijf kan prima werken, maar als je van Microsoft gebruikmaakt om te e-mailen en die heeft problemen, dan komt alsnog veel stil te liggen.

Softwareproblemen

“Veerkracht blijft bij het leveren van zakelijke diensten bovenaan de prioriteitenlijst van het management”, zegt Andy Lawrence, directeur Onderzoek van het Uptime Institute. “Over het algemeen veranderen de oorzaken van uitval; software- en IT-configuratieproblemen komen steeds vaker voor, terwijl stroomproblemen nu minder snel een grote uitval van IT-services veroorzaken. “