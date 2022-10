Analisten verwachten dat de Europese prijzen van public cloud-infrastructuur in 2023 met bijna een derde zullen stijgen. In de Verenigde Staten nemen de prijzen naar verwachting met een vijfde toe. De toename is te wijten aan de stijgende kosten van leningen en energie. “Providers staan onder druk”, schreef website The Register.

De public cloud-markt explodeerde tijdens de eerste dagen van de pandemie, toen een groot deel van de wereld overstapte op hybride werken. De markt blijft elk kwartaal met meer dan 30 procent groeien, waarbij AWS, Microsoft en Google het meeste profijt hebben, aldus The Register.

Steve Brazier, CEO van analysebureau Canalys, stelt dat cloudproviders gigantische bedragen investeren om hun infrastructuur op te schalen. “Het is waarschijnlijk de grootste inzet van kapitaal die ooit in een industrie heeft plaatsgevonden — en het gebeurt kwartaal na kwartaal, jaar na jaar”, vertelde de CEO op het Canalys Channel Forum EMEA 2022 in Barcelona.

“We schatten dat de totale uitgaven van de zeven grootste hyperscalers dit jaar 140 miljard dollar zullen bedragen”, voegde Brazier toe. De uitgaven omvatten gebouwen, netwerkapparatuur en diverse IT-systemen. De analist verwacht dat de helft van alle servers die dit jaar wereldwijd worden verscheept bij de zeven grootste cloudaanbieders terechtkomen.

Schokkende stijging

“De public cloud is een enorm succes”, vervolgde Brazier, “en vond plaats in een tijdperk van goedkoop geld. Maar dingen veranderen.” De kosten van leningen stijgen in Europa. Tegelijkertijd piekten de energieprijzen vorige maand op een recordniveau.

Brazier beweert gesprekken te hebben gevoerd met datacenteroperators wiens energiekosten zijn verviervoudigd. De analist verwacht dat de Europese prijzen van public cloud-infrastructuur in 2023 met minstens 30 procent zullen stijgen, maar benadrukt dat zelfs die voorspelling mild kan zijn.

“De stijging gaat een schok veroorzaken bij klanten”, besloot Brazier. “Zij proberen tegelijkertijd hun kosten te verminderen, wat leidt tot veel spanning en ergernis tussen hen en providers.”