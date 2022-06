Lenovo brengt binnenkort een compacte mini-desktop met hoge prestaties op de markt. De ThinkStation P360 Ultra is geschikt voor krachtige workloads in kleine ruimtes.

Met de nieuwe mini-desktop wil Lenovo klanten helpen om de kracht van desktopomgevingen in kleinere ruimtes in te zetten. Bijvoorbeeld voor werkplekken op afstand en in extreme omstandigheden.

De ThinkStation P360 Ultra helpt klanten op deze locaties met het gebruik van zware applicaties. Bijvoorbeeld CAD- en BIM-oplossingen, maar ook het renderen van medische afbeeldingen of het draaien van grote datasets. Alle benodigde rekenkracht, storage en andere functionaliteit zijn in een compacte desktop samengebracht.

Onder de motorkap

Onder de motorkap vind je 12th Gen Intel Alder Lake-processors, Nvidia RTX A2000 en A5000 GPU’s en maximaal 16GB aan VRAM. De Intel Alder Lake-processors komen in verschillende varianten, van de i3 tot i9. Voor storage zijn er twee M.2 SSDs beschikbaar. Daarnaast is er een slot voor een enkele 2.5-inch SDD of HDD. In totaal moet dit maximaal 8TB aan storagecapaciteit opleveren. Ook zijn er tot vier slots voor maximaal 128GB aan DDR5 RAM aan boord.

Op het gebied van connectiviteit beschikt de Lenovo Thinkstation P360 Ultra over maar liefst zeven verschillende DisplayPort outputs, een 2,5 Gbps Ethernet- en een 1 Gbps Ethernet-poort, vier USB-A-poorten aan de achterkant, één USB-A-poort aan de voorkant, een tweetal Thunderbolt 4-poorten en een koptelefoonaansluiting.

De Lenovo ThinkStation P360 Ultra komt eind deze maand op de markt. De desktops zijn vanaf 1.299 dollar (1.237 euro) beschikbaar.

Tip: Apple, Dell en Lenovo hebben last van Chinese lockdowns